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  4. ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM tek parça izle! ATV ÜVEY ANNE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM tek parça izle! ATV ÜVEY ANNE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

31.07.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üvey Anne dizisi altıncı bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Üvey Anne'nin oyuncu kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci gibi oyuncular yer alıyor. Dizi, sürükleyici sıra dışı dikkat çekiyor. Peki, Üvey Anne 6. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Üvey Anne 6. bölümü için geri sayım devam ediyor. ATV'de yayın hayatına başlayan Üvey Anne, eski eşinin ihanetinin ardından toparladığı duygu dünyası, Faruk'a karşı değişen hisleriyle hallaç pamuğuna dönüşen ve duygularıyla mantığı arasında kalan İpek'in hikayesini konu almaktadır. İzleyiciler heyecanla 6. bölümü beklemeye başladı. Üvey Anne'nin yeni bölümü 31 Temmuz akşamında yayınlanacak. İşte Üvey Anne altıncı bölüm konusu...

ÜVEY ANNE DİZİSİ 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Üvey Anne, her Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanıyor. Üvey Anne dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ÜVEY ANNE ALTINCI BÖLÜM

ÜVEY ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Üvey Anne dizisinin beşinci bölümünde;

Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır! Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir. Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.

ÜVEY ANNE 6

İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır. Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.

ÜVEY ANNE ALTII

Diğer yandan Nisan, Ömer konusunda kendisini suçlu hissederken Cem'in aniden kendisinden uzaklaşmasına anlam vermeye çalışıyordur. Cem ise Ömer'in hastaneye kaldırılması sürecinde ve sonrasında Serap'ın yaptıklarından çok fazla etkilenmiştir.

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Üvey Anne dizisinin altıncı bölümünde;

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

ÜVEYA ANNE 6 İZLE

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir.

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Üvey Anne dizisinin 6. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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