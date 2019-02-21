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Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

New York Post'un haberine göre ABD'de 29 yaşındaki bir adam gece yarısı uyandığında yatağın diğer yanından gelen sesleri duydu.

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

Kalkıp baktığında ise gözlerine inanamadı. Zira karısı başka bir adamla cinsel ilişkiye giriyordu.

ABD'li Michael Neil, mutfaktan bir bıçak alıp karısının yasak aşk yaşadığı erkeği birçok kez bıçakladı.

Indiana eyaletinde yaşayan Neil, polis tarafından gözaltına alındığında üstü başı kan içerisindeydi.

Yerel medya, polis ekiplerinin çiftin dairesine saat 00.30 sularında girdiğini aktardı. Polisler, kadının ilişkiye girdiği erkeği yaralı halde buldu.

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