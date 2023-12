Uyanık sürücüler dron kamerasından kaçamadı

Denetimler sırasında dron kameralarından ihlalleri tespit edilen sürücülerin uygulama noktalarını görünce yaptıkları dikkatlerden kaçmadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından denetimlerin yoğun olarak devam ediyor. Bu çerçevede emniyet güçleri uygulama ve kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve dronlarla denetleme yapıyor. Kentin farklı noktalarında dron ile denetim yapan trafik ekipleri ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, seyir halinde iken telefon ile görüşme gibi kural ihlali yapan sürücüleri uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Uygulama noktasını görünce düzenli hale gelen sürücülere kural ihlali yaptıkları dron ile tespit edildiği bildirilerek cezai işlem uygulanarak, uyarılarda bulunuldu. Kural ihlali yaptıktan sonra ekipleri görünce düzenli hale gelen uyanık sürücülerin o halleri kameralara yansıdı.

“VATANDAŞIN DRONU GÖRMESİ ÇOK MÜMKÜN OLMUYOR”

Kentte trafik kazalarına bağlı can kayıplarını önlemek ve azaltmak için yoğun çalışma yaptıklarını ifade eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Ercan Korucu, 2021-2030 yılları arasında trafik kazalarını azaltmak amacıyla hava araçlarını etkin ve sürekli kullanımının hedeflendiğini söyledi. Denizli’nin 6 il ile karayolu bağlantısının olması, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 500 kilometreden fazla sorumluluk alanının bulunması ve turizm konumundan dolayı trafik yoğunluğu olduğunu söyleyen Korucu, “500 binin üzerinde tescilli aracımız var ve bu araçların 100 bini motosiklet var. Araç ile sürücülerimiz her yıl artış göstermektedir. En çok kazalarımız yandan çarpma ile meydana geliyor ve kırmızı ışık ihlali, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve şerit ihlali gibi birçok sebebi var. Bizler ilimizde bulunan her bir vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor olacağız. Trafik uygulamalarında görünür olmamız gerekiyor. Güvenliği ön planda tutmalıyız. Kurallara uymak istemeyen sürücüler bizi gördüğü takdirde telefonu bırakıyor, kemerini takıyor. Uygulama noktamıza düzenli, kurallara uygun halde geliyor. Daha sonra ihlalleri tekrar aynı hataları yapmaya devam ediyor. Vatandaşın dronu görmesi çok mümkün olmuyor. Buradaki amacımız her noktada yukarıda bir dron var algısı oluşturaraktan vatandaşlarımızı kurallara uymaya çağırmak” dedi.