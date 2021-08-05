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Uyanış: Büyük Selçuklu’nun Mah Melek’i Buse Meral Destan dizisine geçti

05.08.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Uyanış: Büyük Selçuklu yoluna Alparslan adıyla devam edecek. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan isimler teker teker yeni projelere geçiş yapıyor. Bunlardan biri de genç isim Buse Meral oldu.

Uyanış: Büyük Selçuklu’nun Mah Melek’i Buse Meral Destan dizisine geçti

İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile yaşayan Buse Meral, sonrasında Elimi Bırakma adlı dizide rol aldı. Genç oyuncu asıl büyük çıkışını Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle yaptı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Mah Melek karakterini canlandıran Buse Meral, yeni sezonun iddialı yapımlarından biriyle anlaştı.

BUSE MERAL, DESTAN DİZİSİNDE

Buse Meral, başrollerini Ebru Destan ve Edip Tepeli’nin paylaştığı Destan dizisinde rol alacak. Buse Meral, dizide Ebru Şahin’in canlandıracağı Akkız karakterinin kardeş gibi büyüdüğü Sırma’ya hayat verecek.

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Buse Meral’in yanı sıra anlaşma yapılan diğer isimler olarak; Kaan Çakır, Filiz Ahmet ve Selim Bayraktar dikkatleri çekiyor. Ayrıca Elif Doğan’ın da dizinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.

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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Destan dizisi
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