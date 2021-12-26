MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uyarılara aldırış etmedi! Natasha Oakley cinsel organının göründüğü fotoğrafı paylaştı

Uyarılara aldırış etmedi! Natasha Oakley cinsel organının göründüğü fotoğrafı paylaştı

26.12.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Avustralyalı model Natasha Oakley, Instagram’da üç milyona yakın takipçisi için neredeyse her gün paylaşımlar yapıyor. Şu sıralar arkadaşlarıyla tatilde olan güzel model, tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Natasha Oakley’in paylaştığı fotoğraflardan biriyse görenlerin yüzünü kızarttı.

Uyarılara aldırış etmedi! Natasha Oakley cinsel organının göründüğü fotoğrafı paylaştı

Avustralyalı model Natasha Oakley, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu. Ünlü model arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilden sık sık paylaşımlar yapıyor. Tatil için Fiji Cumhuriyeti’ni tercih eden model ve arkadaşları keyifli anları gözler önüne seriyor. Paylaşımlarından biri ise görenleri çok şaşırttı.

TAKİPÇİLERİ HEMEN UYARDI

İç çamaşırı giymeyen Natasha, elbisesinin azizliğine uğradı fakat bundan habersizdi. Genç kadının fotoğrafı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı. Natasha'nın takipçileri, fotoğrafı görür görmez 31 yaşındaki mankeni, cinsel organının gözüktüğü gerekçesiyle uyardı.

1

YİNE DE FOTOĞRAFI KALDIRMADI

Takipçilerinin uyarılarını gördüğü belirtilen Natasha, yine de arkadaşıyla birlikte poz verdiği fotoğrafı kaldırmama kararı aldı.

2

Natasha, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla biliniyor. Genç modelin önceki günlerde paylaştığı bikinili fotoğraf da çok sayıda beğeni almıştı.

3

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI ARASINDA

63 milyon serveti olan Natasha, dünyanın en zengin kadınları arasında bulunuyor. Natasha ayrıca son dönemde yaptığı işlerle adını biraz daha öne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktıHer geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktı
Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Açıklama geldiYılbaşında kısıtlama olacak mı? Açıklama geldi
Doğum gününü böyle kutladı! Isırmalı fotoğrafDoğum gününü böyle kutladı! Isırmalı fotoğraf
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Piknik alanında yanmış kadın cesedi bulundu

Piknik alanında yanmış kadın cesedi bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.