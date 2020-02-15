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Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Uygar Erdoğan kimin takımında yarışıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 02:47 | Son Güncelleme

Uygar Erdoğan, Beyazıt Öztürk'ün takımında mücadele ettiği O Ses Türkiye'de onlarca rakibini geride bırakarak finale kalmayı başardı. O Ses Türkiye 2020 finalinde şampiyon olmak için mücadele edecek olan olan Uygar Erdoğan'ın hayat hikayesi de merak edildi. Peki O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Uygar Erdoğan kimin takımında yarışıyor?

Dokuzuncu sezonuna giren O Ses Türkiye'de 17 yarı finalistlerden biri de Uygar Erdoğan oldu. Yarışmaya Ankara'dan katılan ve Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Uygar Erdoğan, O Ses Türkiye yarı finali ilk turunda "Ahirim Sensin" adlı şarkıyı seslendirdi. Canlı yayındaki sms oylaması sonucunda ise Uygar Erdoğan O Ses Türkiye'nin finale kalmayı başardı.

UYGAR ERDOĞAN KİMDİR?

Uygar Erdoğan 1993 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sivas’lı Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan uygar'ın bir de erkek kardeşi var. uygar böyle bir çekirdek ailede yaşamını sürdürmektedir.

Uygar henüz 4 yaşındayken bağlamayla tanıştı. 2002 yılında TRT çocuk ve gençlik halk oyunları grubuna girdi. Grupla birlikte etkinlikler yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı seyahetlerinde bulundu. Artık iyi bir düzeyde bağlamasını yorumlayabiliyordu Ama bunu böyle bırakmadı ve kendini geliştirmeye devam etti ' şelpe( pençe ) tekniğiyle farklı yorumlar kazandı.

Çaldığı Enstrümanlar; Bağlama , Kopuz , Divan , Ney, Mey , Kaval , Balaban , Zurna , Gitar , Batery , Electro Gitar , Asma Davul , Tef , Ritimler , Org ...

Uygar Erdoğan, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve daha bir çok yere gitmeye devam ediyor.

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