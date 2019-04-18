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Uygun fiyata kaliteli kamera performansı

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TEKNOLOJİ  | 18.04.2019 07:56 | Son Güncelleme

RX17 Neo’nun kamera performansını iPhone X ile yarıştırdık. iPhone X’in daha fazla çekim seçeneği sunmasına karşın RX17 Neo’nun selfie kamerası iPhone X’e kıyasla çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Detaylar bu yazımızda.

Uygun fiyata kaliteli kamera performansı

Oppo RX17 Neo’nun arka tarafında 16+2MP’den oluşan kamera ikilisi var. 2MP’lik kamerayı derinlik sensörü olarak kullanan sistem, aynı zamanda yapay zekâ desteği sayesinde iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

RX17 Neo, özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor. Çeşitli filtre efektleri ve etiketlerin yanında, hızlı çekim ve 4K çekim gibi modları da var.

Ön tarafa baktığımızda ise, 25MP değerde kamera görüyoruz, ki bu kamerada da yapay zekâ desteği var ve çok iyi sonuçlar verebiliyor.

Apple iPhone X’e baktığımızda ise, arka tarafında optik görüntü sabitleme özellikli 12+12MP dual kamera sistemi var. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda iyi sonuçlar veren bu kamera, hareketli çekimlerinizde de net kareler yakalayabiliyor.

Cihaz, hızlı ve yavaş çekim modlarının yanında pek filtre ve efekt de sunuyor. Ön taraftaki 7MP selfie kamerası ise dual kamera sistemi kadar iddialı değil.

Karşılaştırma videosunu buradan izleyebilirsiniz


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Anahtar Kelimeler:
RX17 Neo iPhone X kamera

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