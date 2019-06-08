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Uygun fiyatlı akıllı telefon Nokia 2.2 tanıtıldı!

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TEKNOLOJİ  | 08.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

Uygun fiyatıyla öne çıkan Nokia 2.2 resmi olarak tanıtıldı. 5.5 inçlik HD+ IPS ekranla gelen Nokia 2.2, 2 GB / 3 GB RAM ve 16 GB / 32 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Uygun fiyatlı akıllı telefon Nokia 2.2 tanıtıldı!

Telefon, gücünü 12 nm dört çekirdekli Helio A22 işlemcisinden alıyor. 3000 mAh kapasiteli bir bataryaya da sahip olan yeni akıllı telefon, üzerinde bir microUSB portu da bulunduruyor.

Ön tarafında 5 MP'lik bir kamerayla gelen akıllı telefon, arkasındaki ana kamerada 13 MP çözünürlük sunuyor.

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11 Haziran'da 100$ başlangıç fiyatıyla çıkış yapacak olan telefon, 3 yıl boyunca Android One programı kapsamında güncel kalacak.

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