Uygun fiyatlı akıllı telefon Nokia 2.2 tanıtıldı!

Telefon, gücünü 12 nm dört çekirdekli Helio A22 işlemcisinden alıyor. 3000 mAh kapasiteli bir bataryaya da sahip olan yeni akıllı telefon, üzerinde bir microUSB portu da bulunduruyor.
Ön tarafında 5 MP'lik bir kamerayla gelen akıllı telefon, arkasındaki ana kamerada 13 MP çözünürlük sunuyor.
11 Haziran'da 100$ başlangıç fiyatıyla çıkış yapacak olan telefon, 3 yıl boyunca Android One programı kapsamında güncel kalacak.
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