Uygun fiyatlı amiral gemisi : Redmi K20

Fakat şimdilik K20 isminin biraz daha ağır bastığını belirtmek gerekiyor. Keza Redmi tarafından paylaşılan iletilerde de sıklıkla bu isim kullanılmakta. Elbette Xiaomi aynı modeli farklı pazarlarda Pocophone markası altında da satışa sunabilir. Nitekim bunu zaman gösterecek.

Önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak olan K20 ile ilgili geçtiğimiz gün yeni bir detay daha netlik kazanmış oldu.

Zaten son bir aydır Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli ile ilgili pek çok sızıntıya rastladık. Dolayısıyla telefonun tasarımından, teknik özelliklerine varana kadar hayli detaya hakimiz. Fakat bunlar henüz Xiaomi ya da Redmi tarafından doğrulanmış değil. En azından bir kısmı.

Geçtiğimiz gün Redmi’nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşım sonrası K20’nin batarya kapasitesi de netleşmiş oldu. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yapılan paylaşımda da net bir şekilde görüldüğü üzere K20 4000 mAh kapasitesinde sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek. Sızdırılan bilgilere göre yeni Redmi modeli 27W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.

En iyi Cosplay çalışmaları! – 44

