Uygun fiyatlı Deco M4 geliyor

Deco M4, ikili ve üçlü paketler halinde satışa sunulacak. İstendiğinde ve gerek olduğunda yeni birimler sisteme eklenebiliyor. Gelişmiş Deco Mesh teknolojisi ile bu farklı Deco birimleri birlikte çalışarak tek bir ağ adı olan ‘birleştirilmiş’ bir ağ oluşturuyor. Evin içinde mobil cihazlar ile dolaşırken olabilecek en yüksek hız için Deco’lar arasında otomatik olarak geçiş yapılıyor. Bu da kesintisiz bir WiFi sunuyor.

Diğer Deco modellerinden farklı, silindirik bir tasarıma sahip olan Deco M4, şıklığından ise bir şey kaybetmemiş; her evin dekorasyonuna uygun bir görünümde. ‘WiFi Ölü Nokta’ sorununa kesin çözüm sunan Mesh teknolojili Deco M4, iki birimli bir kullanımda 260 metrekareye kadar WiFi kapsama alanı sunuyor. Daha fazla Deco birimi eklenerek bu kapsama alanı daha da genişletilebiliyor.

Marka bağımsız olarak farklı ağ ürünleriyle birlikte çalışabilen Deco çözümleri Ethernet üzerinden bir modem ya da router’a (yönlendirici) bağlanarak çalışır hale getiriliyor. Bundan sonra Deco birimlerini birbiriyle eşleştirmek yeterli oluyor. Sorunsuz ve kesintisiz bir WiFi ağı bu şekilde oluşturuluyor. Zaman içinde gereksinim oluştuğunda mevcut ağa yeni bir Deco birimi ekleyerek ağı daha da genişletmek mümkün. Çiftlik tarzı yatayda geniş alana sahip ya da L biçiminde geniş evler ile katlı evler için en ideal WiFi çözümü bu şekilde sağlanmış oluyor.