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Uygun fiyatlı Galaxy A2 Core özellikleri netleşti

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TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 08:53 | Son Güncelleme

Son dönemde giriş ve orta segmentteki model yelpazesini genişletmek isteyen Samsung bu bağlamda bir modelini daha satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte Galaxy A2 Core hakkındaki detaylar.

Uygun fiyatlı Galaxy A2 Core özellikleri netleşti

Akıllı telefon sektöründe hızla artan rekabete ayak uydurmaya çalışan Samsung, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Özellikle Çinli üreticilerin giriş ve uygun fiyatlı orta segmentteki müşterileri kendisine çekmesi, Samsung’u harekete geçirdi.

Hali hazırda akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, bu unvanını kaybetmek istemiyor. Güney Koreli teknoloji devi bu bağlamda giriş ve orta semgentteki model yelpazesini genişleterek, kaybettiği müşteri kitlesini geri kazanmayı amaçlıyor.

Samsung’un bu kapsamda satışa sunacağı uygun fiyatlı modellerden birisi de Galaxy A2 Core. Mart ayının sonlarına doğru resmiyet kazanacak olan Galaxy A2 Core, Exynos 7870 yonga setinden güç alacak. Sistemini 1GB RAM ile destekleyecek olan model, 8GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak.

540 x 960 piksel çözünürlüğünde 5.0 inçlik bir ekranla gelecek olan telefon kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak. 8MP’lik ana kameraya 5MP’lik selfie kamerasının eşlik edeceği model, 2600 mAh boyutunda ortalama bir bataryadan beslenecek.

Samsung’un oldukça mütevazi özellikleriyle dikkat çeken modelini 100 dolar civarında bir fiyattan satışa sunacağı iddia ediliyor. Elbette daha fiyat konusunun kesinleşmediğini belirmemiz gerekli. Fakat bu özelliklerde bir telefonun da 100 dolardan fazla etmeyeceği gün gibi ortada.

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Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy

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