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Uygun fiyatlı Galaxy A40 resmiyet kazandı

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TEKNOLOJİ  | 11.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un uygun fiyatlı yeni modeli Galaxy A40 ilk sertifikasını aldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Uygun fiyatlı Galaxy A40 resmiyet kazandı

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda yer alan Samsung, bu unvanını korumak istiyor. Fakat bu Güney Koreli teknoloji devinin sandığı kadar kolay olmayabilir. Çünkü alt tarafında Huawei ve Xiaomi gibi oldukça iddialı iki isim mevcut.

Xiaomi son yıllarda satışa sunduğu uygun fiyatlı modellerle Asya pazarında söz sahibi olmaya başladı. Geçtiğimiz yıla kadar Samsung’un elinde bulunan Hindistan pazarı, 2018’de Xiaomi’nin eline geçmişti.

Bu durumun global ölçeğe yayılmasını istemeyen Güney Koreli şirket, çareyi uygun fiyatlı model sayısını arttırmakta buldu. Bahse konu kapsamda satışa sunulmaya hazırlanan modellerden birisi de Galaxy A40.

Geçtiğimiz günlerde bazı siteler üzerinde listelenen Galaxy A40, ilk sertifikasını FCC’den aldı. FCC’de yer alan bilgilere göre A40’ın model numarası SM-A405FN/DS.

Gücünü Exynos 7885 yonga setinden alan Galaxy A40 sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 5.7 inçlik bir ekranla gelecek olan telefon kutudan ilk çıktığında Android Pie ile çalışacak. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen A40’ın etiket fiyatının ise 250 euro civarında olması bekleniyor. Bu fiyatın orta segment bir model için hayli uygun olduğunu belirtmek gerekiyor. Bizim için tek soru işareti ise bu uygun fiyatlı modelin ülkemizde satışa sunulup, sunulmayacağı. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A40 samsung

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