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Uygun fiyatlı Huawei P20 Lite 2019 tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 13.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

Huawei’nin P20 Lite 2019 modelinin özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

Uygun fiyatlı Huawei P20 Lite 2019 tanıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri ile arası bozulan Huawei, yeni telefonlarını duyurmaya devam ediyor. Çinli dev şimdi de Huawei P20 ailesinin 2019 model Lite serisini satışa sundu. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor. Orta-üst segmentte yer alan bu telefon 6.4 inç büyüklüğünde 2310 x 1080 çözünürlüğünde ekran ile geliyor.

16 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olan P20 lite 2019, 16 Megapiksellik ön kamerası ile fark yaratıyor. 4.000 mAh bataryadan beselenen telefonda 128 GB dahili depolama birimi yer alıyor.

Dahili depolama birimi microSD kart ile 512 GB’a kadar arttırılabiliyor. Kutusundan Android 9.0 Pie tabanlı EMUI ile çıkan P20 Lite 2019, 280 Euro fiyat etiketine sahip. Henüz Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmeyen P20 Lite 2019, fiyatı ve sunduğu özellikler ile büyük ses getirecek gibi görünüyor.

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