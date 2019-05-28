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Uygun fiyatlı Oppo Reno Z tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 28.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Çinli Oppo, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de resmi olarak satışlarına başlamıştı. Reno modeli ile pazara giriş yapan firma, bugün bu modelin daha uygun fiyatlı olan sürümünü resmi olarak tanıttı. Reno Z olarak lanse edilen telefon, orta segmentteki rakiplerine adeta göz dağı veriyor.

Uygun fiyatlı Oppo Reno Z tanıtıldı

Reno Z, 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli yonga seti olma Snapdragon 710‘dan alan telefon, RAM konusunda elini bol tutuyor. Telefonda tam 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Bu modelde microSD girişine yer vermeyen firma, çift kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor. Cihazın arka bölümünde 48 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor.

Ön tarafta ise 32 Megapiksellik kamera bulunuyor. 3.950 mAh bataryadan beslenen telefondan kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor.

USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi ve 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip olan telefonda 215 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Bu modelin henüz ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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oppo Oppo Reno Z

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