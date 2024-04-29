'Uygunsuz mekana gitmiş, masasında kadınlar...' diyerek Nihat Hatipoğlu'ndan akıl istedi! "Dedektiflik yapar gibi..."

Nihat Hatipoğlu yaptığı açıklamalar ve sorulara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Ünlü ilahiyatçı, 'Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet' programında gelen bir soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

Programa bağlanan izleyici ünlü ilahiyatçıya, 'Biz eşimle 1 buçuk yıllık evliyiz. Eşim bir gün arkadaşlarıyla pavyona gitti. Pavyon dediğim müzikli bir ortam... Alkol falan aldılar. Masamızda kadın yok demişti ama daha sonra kadın olduğunu gördüm. Kadın eşimin yanında oturmuyordu. Arkadaşının yanında oturuyordu. O akşam biz çok büyük bir kavga ettik o bana ben ona el kaldırdım. Ama sinir anıyla oldu her şey... Bir de bana sinirli haliyle seni boşuyorum dedi. Beni boşamış olur mu?' diye sordu.

"BÖYLE KONULARDA TARTIŞMAYIN"

Hatipoğlu, ise yanıt olarak şunları söyledi:

"Birinci nokta uygunsuz mekana gitmesi doğru değil. İkinci nokta ise bazı şeyler görüldüğü gibi olmayabilir sizin birdenbire fevri hareket etmeniz de çok doğru değil. Orada eşinizin kendisini savunması durumunda dedektiflik yapar gibi üstüne gitmek fayda sağlamaz. Hem aileyi hem güveni bozar. Boşanma noktasına bile gelinebilir. Önemli olan o noktaya gelmeden onu vazgeçirmek... Boşanma niyetinde olduğunu düşünmüyorum eşinize sorsak 'korksun diye yaptım' diyebilir. Bu durumda yeniden nikah kıymanızda fayda var. Böyle konularda tartışmayın birbirinizi anlayın."





