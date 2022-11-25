Uyku eş anlamlısı nedir? Uyku kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uyku kelimesi pek çok kelimede olduğu gibi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede uyumak anlamında kullanılan "udı-" (uyu-) fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Zaman içerisinde farklı anlamlar da kazanan uyku kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Dış uyarılara karşı bilincin tamamen veya bir bölümünün yittiği ve tepki gücünün azaldığı, her türlü etkinliğin büyük bir ölçüde azaldığı doğal bir dinlenme durumu.

(mecaz) Çevrede olup bitenin farkında olmama

(mecaz) Doğada görülen sükûnet durumu

(mecaz) Gerçeği görememe

Uyku kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Orta Çağda da aynı anlamlarda kullanılan uyku kelimesi, çok uzun yıllardan beri kullanılır. Organizmanın işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan uyku mecazi olarak da kullanılır. Uyku insanlar için en temel ihtiyaçlar arasında yer alır. Eş anlamı bulunan kelimelerden biri de uyku kelimesidir. Uyku eş anlamı olan kelime de cümle içinde kullanıldığı zaman uyku ile aynı anlamı ifade eder.

Gün içinde çokça kullandığımız ve birçok alanda karşılaştığımız uyku kelimesine alternatif olan eş anlamlı kelimesi dilimizde aktif olarak kullanılmayan bir kelimedir. Uykunun eş anlamlısı olan sözcüğün cümle içinde yazılışları ve okunuşları uykudan farklı olsa da aynı anlamı ifade eder. Birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler dilimizin zenginliğini gösterir. Uyku eş anlamlısı kelime:

Hab

Uykunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uyku kelimesi hem kendi başına hem de geçtiği tamlamalar ve deyimlerde de kullanılır. Eş anlamlı kelimelerinin olmasının yanı sıra deyimleri ve tamlamaları da bulunur. Uyku ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelime Farsça kökenli hab kelimesidir. Hab kelimesi daha çok divan edebiyatı şiirlerinde kullanılır ve güzelliğin uykusu olarak bilinir. Uyku kelimesinin eş anlamı olan kelimeyle örnek cümle: