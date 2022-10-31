Medeniyet eş anlamlısı nedir? Medeniyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen medeniyet kelimesi, Arapçada "şehirli" anlamına gelen "madanī" kelimesine nispet ekinin eklenmesiyle türetilmiş "medeniyyet" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde de "şehirlilik, terakki, temeddün" anlamlarında kullanılsa da günümüzde daha genel bir anlam kazanmıştır. Medeniyet kelimesi genel manada medeni ve uygar hayat tarzı, yaşam biçiminden bahseder. Türk Dil Kurumuna göre medeniyet kelimesinin anlamı "uygarlık"tır.

Medeniyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Medeniyet kelimesi, bir toplumun maddi ve manevi varlığına ait üstün niteliklerden, değerlerden, sanat ve bilim alanındaki çalışmalardan yararlanarak yaşadığı bolluk, rahatlık ve güven içindeki hayat tarzını, yaşam biçimini anlatır. Medeniyetin eş anlamlısı kelime de medeniyet kelimesiyle aynı anlamı taşır. Medeniyetin eş anlamlısı olan sözcük:

Uygarlık

Medeniyet kelimesinin eş anlamı olan kelime uygarlık kelimesi sümle içinde medeniyet kelimesi yerine kullanılabilir. Medeniyet eş anlamlısı olan uygarlık kelimesi uygar, medeni olma durumunu ifade eder. Uygar kişilere yakışan davranış ve tutum olarak da tanımlanır.

Medeniyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Medeniyet eş anlamlısı olan uygarlık kelimesiyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir: