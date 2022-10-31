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Medeniyet eş anlamlısı nedir? Medeniyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap ve Türk topluluklarının arasında yaşanan etkileşimler ve iletişimler sonucunda iki topluluk da birbirini çeşitli alanlarda etkilemiştir. Bu etkileşim sonucunda diller de birbirlerine çeşitli kelimeler ve anlamlar vermiştir. Dilimizde Arapça kökenli pek çok sözcük vardır. Medeniyet kelimesi de dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. Türkçenin eski dönemlerinde farklı bir anlamda kullanılan medeniyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Medeniyet eş anlamlısı nedir? Medeniyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen medeniyet kelimesi, Arapçada "şehirli" anlamına gelen "madanī" kelimesine nispet ekinin eklenmesiyle türetilmiş "medeniyyet" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde de "şehirlilik, terakki, temeddün" anlamlarında kullanılsa da günümüzde daha genel bir anlam kazanmıştır. Medeniyet kelimesi genel manada medeni ve uygar hayat tarzı, yaşam biçiminden bahseder. Türk Dil Kurumuna göre medeniyet kelimesinin anlamı "uygarlık"tır.

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Medeniyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Medeniyet kelimesi, bir toplumun maddi ve manevi varlığına ait üstün niteliklerden, değerlerden, sanat ve bilim alanındaki çalışmalardan yararlanarak yaşadığı bolluk, rahatlık ve güven içindeki hayat tarzını, yaşam biçimini anlatır. Medeniyetin eş anlamlısı kelime de medeniyet kelimesiyle aynı anlamı taşır. Medeniyetin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Uygarlık

Medeniyet kelimesinin eş anlamı olan kelime uygarlık kelimesi sümle içinde medeniyet kelimesi yerine kullanılabilir. Medeniyet eş anlamlısı olan uygarlık kelimesi uygar, medeni olma durumunu ifade eder. Uygar kişilere yakışan davranış ve tutum olarak da tanımlanır.

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Medeniyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Medeniyet eş anlamlısı olan uygarlık kelimesiyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bir uygarlıktan başka bir uygarlığa geçince eğer kendinden bir şeyler kaybediyorsan o yeni olan sana uygun değildir.
  • Her ülkenin belli bir uygarlık düzeyine çıkması gerekir.
  • Bir toplumun uygarlık seviyesini belirleyen birçok unsur vardır.
  • Uygarlık bir toplumun en önemli yapısı olmalıdır.
  • Uygarlık nimetlerinden faydalanmayan gençlere geleceğimizi nasıl emanet edebiliriz ki?
  • Gençlere bu hayattaki en büyük fayda uygarlık ve uygarlığın nimetlerinden yararlanmaktır.
  • Kadim uygarlıklarla çevrili bu topraklarda şu günümüzde yaşadığımız deli saçması olaylara bak, delirmemek elde değil!
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