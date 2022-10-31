Kafiye eş anlamlısı nedir? Kafiye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin en çok etkilendiği ve kelime alıp verdiği dillerden biri olan Arapçadan geçen bir kelime de kafiyedir. Kafiye sözcüğü Arapça "beyit, şiirde kafiye" anlamlarına gelen "ḳfw" kökünden türeyen "ḳāfiye" kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Türkçeleşerek dilimize kafiye olarak geçmiştir. Kafiye kelimesi edebiyat alanında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu kelime şiirde dizelerin sonlarındaki kelimelerin veya son hecelerin benzer seslere sahip olmasıyla oluşan durumu açıklar. Türk Dil Kurumuna göre kafiye kelimesinin anlamı "uyak" ve "halk edebiyatında ayak" şeklinde verilmiştir.

Kafiye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kafiye kelimesi en çok edebiyat alanında kullanılır. Şiirler için önemli bir terim olan kafiye için kullanılabilecek bir diğer sözcük ise uyak kelimesidir. Dizelerin sonundaki ses uyumunu ifaden kafiye kelimesi Türkçedeki birçok kelime gibi Arapçadan alınmıştır. Türkçeye girdiği dönemde daha çok kullanılan kafiye kelimesi yerine kafiye kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de tercih edilir. Kafiye eş anlamlısı kelimeler:

Uyak

Ayak

Kafiyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli kafiye kelimesi aynı anlamı ile Türkçeye geçtiği dönemde sıklıkla kullanılmıştır. Edebiyat alanı belli dönemlerde farklı akımlar ve milletlerden etkilenebildiği için kullanılan terimler de farklı dillerden alınıp kullanılmıştır. Günümüzde en çok uyak kelimesi kullanılıyor olsa da diğer eş anlamlı kelimeye de rastlamak mümkündür. Kafiyenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: