Uykularında konuşan insanların kurduğu beyin yakan cümleler!

Uyku halindeyken söylenen sözler bazen insanları gülme krizine sokarken bazen de gerim gerim gerebilir. Ama ne olursa olsun oldukça eğlencelidir. Uykusunda kurduğu cümlelerle yakınlarını hem ürküten hem güldüren insanların o enteresan sözlerini bir araya getirdik. İşte o cümleler...

1. "Abim uykusundayken çok konuşmaz ama bir keresinde biz çocukken 'PİZZA DÜŞÜYOR!!' diye bağırmasına uyandım. Sonra da odasından PAT diye bir ses duydum... Pizzayı yakalamaya çalışırken yataktan düşmüş."

2. "Kız kardeşim, annem ve ben annemin yatağında film izliyorduk. O zamanlar 4 yaşında olan kız kardeşim uyuyakalmıştı ama sonra aniden ellerinin ve dizlerinin üstüne çıkarak yastığı kazmaya çalıştı..."

"Sonra da sesli bir şekilde 'Patates kızartması istiyor musun?' diye sordu. Bunu hala hatırlamıyor ve bu hikayeyi anlatmamdan her seferinde nefret ediyor."

3. "Kocam ara sıra uykusunda konuşuyor ama kafamda en çok yer edineni uyanıp 'Kapı tokmağında bir hayalet var...' demesiydi. Baya korkmuştum ama sonra şu şekilde devam etti: 'Başardın aşkım! Batman'i yendin!'"

4. "Kız arkadaşımın dediğine göre derin bir uykudayken ona 'Görüyor musun?' diye sormuşum. O da uyanık haliyle durumu anlamlandıramamış tabii..."

"Sonra da 'Uçtuğu için görmüyorsun herhalde, boşver!' deyip uykuma kaldığım yerden devam etmişim. Hiçbir şey hatırlamıyorum."

5. "Bir gece arkadaşlarımın evindeyken, akıcı bir şekilde Latince konuştuklarını duydum. Latince bilmiyorlardı ve sabah uyandıklarında da böyle bir şey hatırlamıyorlardı. Baya ürkütücüydü."

6. "Erkek arkadaşımda kaldığım ilk zamanlardan birinde, gecenin köründe nevresimleri fırlatarak bana 'Işıkları aç!' diye bağırmaya başladı..."

"Sorunun ne olduğunu sorduğumda 'Sivrisinek' dedi. Etrafta sivrisinek olmadığını söyleyince de 'Haa, herhalde yatağın altındaki örümcek yedi.' deyip hemen uyudu."

7. "Bir keresinde kocam yatakta doğrulup 'Aydınlanma yaşadım!' dedi. Kafam çok karışmıştı o yüzden açıklamasını istediğimde de 'Yatak 60 cm, volkan da 90 cm genişliğindeydi.' dedi.

8. "Çok yorgun olduğumda, uykumda uzun uzun konuşurum ama favorim nişanlımın anlattığı hikayeydi. 'Mavi ve mor olanları sevmiyorum.' dediğimde neden bahsettiğimi sorunca 'Şekerler' demişim. Nedenini sorunca da 'Çünkü dediklerimi yapmıyorlar!' demişim.

9. "Bir keresinde kocam suratımın ortasına 'Korkuluk penisi!' diye bağırdı. Sonra da uykusuna kaldığı yerden devam etti. Sorun şu ki o kadar çok güldüm ki uykusundan uyandırdım."

10. "Bir şey söylemedim ama bir şey yaptım: Eşimle uyuyorduk. Rüyamda baş aşağı yatıyordu ve ayakları da yastıktaydı. İğrenç olduğunu düşünerek rüyamda suratının ortasına yumruk attım. Sorun şu ki, gerçekte de bunu yaptığım için suratına yumruğu yemiş oldu."

11. "Oğlum 4 yaşlarındayken uykusunda tekrar tekrar 'Memeler' diyordu, çok komikti."

12. "Derin bir uykuda olan kocam sinirli bir şekilde 'Ona ateş üflemeyi bırak!' dedi. Rüyasında benim bir ejderhaya dönüştüğümü görmüş."

13. "Kızım bir keresinde yatağında doğrulup 'İşte bu! Benim canavar evim.' dedi. Sonra gururlu bir gülümsemeyle uyuyup, horlamaya başladı. Tüm çabalarıma rağmen canavar evi hakkında başka bir bilgi alamadım."

14. "Birkaç hafta önce kocam uykusunda 'Bekarlık sultanlıktır!' diye bağırdı. 13 yıldır evliyiz ve 5 çocuğumuz var."

15. "Anlatılana göre, anneanem bir gece yatağında doğrulup, dedemin gözlerine kitlenip 'Seni gözünden bıçaklayacağım!' demiş. Sonra da yatıp, uyumuş. Bu olay 20 yıl önce gerçekleşti."

16. "Dün gece kocam uykusunda bana 'Ya gelecekteki çocuklarımız atlıkarıncalardan korkarsa?' diye sordu."

17. "Eskiden kız kardeşimle aynı odada kalırdık. Uyurgezerliği ve uykusunda sürekli konuşmasıyla beni sürekli korkuturdu. Bir keresinde yatağımın ucuna oturup, zifiri karanlıkta Mariah Carey'nin Hero şarkısını söylemişti."

18. "Kocam uykusundayken çok konuşuyor. Ama kişisel olarak favorilerim şunlar: 'Çukuru taşımamız gerek.', 'Şimdi onlardan bir sürü almamız lazım çünkü boşuna harcadın... gülleler.' ve 'Yatağın altında bebek falan yok değil mi?'"





