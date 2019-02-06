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Uykusuzluğa kesin çözüm arayanlara: Tuz ve şeker hilesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

Gece boyunca az uyumak yaşam kalitesini olumsuz etkileyen nedenler arasında yer alır. Sadece sosyal hayatı etkilemekle kalmaz, bağışıklık sistemini de düşürebilir. Siz de uykusuzlukla mücadele ediyorsanız bunun için şeker ve tuz tedavisinden yararlanabilirsiniz.

Uykusuzluğa kesin çözüm arayanlara: Tuz ve şeker hilesi

Uyku probleminin en büyük nedenleri arasında duygusal ya da fiziksel stres bulunur. Bu yaşanılan stres, uyku hormonlarının üretildiği yerlerde biyokimyasal reaksiyonlara neden olur. Yani stres hormonları yükseldiğinde uyku düzeni bozulur.

uyku

Yaşanılan bu sorunu ilaç kullanmadan çözmek istiyorsanız bahsedeceğimiz doğal yönteme başvurabilirsiniz. Şeker ve tuz hilesi, uyku düzenini bozan hormon dengesini normale getirmeye yardımcı olur.

Araştırmacı Matt Stone, Eat for heat kitabında da daha iyi uyku için bu yöntemden bahsediyor:

esmer

“Tuz ve şeker karışımı gece olan stres dolu durumlar için kesinlikle gerekli. Uykusuzluk gece saat 02.00 ile 04.00 arasında sizi vücudunuzda dolaşan aşırı miktarda adrenalin ile vurduğunda (adrenalin bu saatlerde salgılanır), dilin altına koyulan tuz ve şeker tek çare olacaktır.”

Nasıl hazırlanır?
5 gram deniz tuzu
25 gram esmer şeker
1 yemek kaşığı şeker kamışı

Tüm malzemeleri bir kavanozda karıştırın. Yatağa yatmadan önce karışımdan küçük bir miktar alın ve dilinizin altına koyun. Şekerli tuz karışımı yatağınızın ucuna koyabilir, gece kalktığınızda yine bir miktar dilinizin altına yerleştirebilirsiniz.

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