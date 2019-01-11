YEMEK

Uyumadan önce neden elma yememelisiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

Yatağa girdiğinizde deliksiz bir uyku uyumak istiyorsanız bazı gıdaları belirli bir saatten sonra tüketmemelisiniz. Aksi halde sabaha kadar kuzuları saymaya devam...

Uyumadan önce neden elma yememelisiniz?

Sağlıklı bir uyku uyumak bir sonraki günün kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Ertesi güne yorgun bir şekilde uyanmamak için dikkat etmeniz gereken ufak ama oldukça etkili yöntemler var. Üstelik sağlıklı bir uyku bağışıklık sistemimizi de olumlu yönde etkiler. Kimi yiyecekleri belirli bir saatten sonra tükettiğinizde uyku açıcı etki gösterir. İşte yatakta dönüp durmanıza neden olacak yyiyecek ve içeceklerin listesi...

Zencefil

zencefil

Zencefilin kan akışını hızlandırarak kanın organlara daha hızlı bir şekilde pompalanmasına yardım eder. Bu durum da uyku kaçmasına neden olur. Eğer zencefili tüketmek istiyorsanız bunun için günün erken saatleri idealdir.

Yeşil çay

yeşil

Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olan yeşil çayda birçok değerli besin maddeleri, mineraller ve kafein bulunur. İçeriğindeki yoğun kafein, uykunun açılmasına neden olur. Yeşil çayı öğleden sonra tüketmemeye özen gösterin.

Kayısı

kayısı

Kayısıdaki karbonhidrat, vücuda yüksek miktarda enerji verir. Lifli yapısı da dolaşım sistemini hızlandırır. Bu da uykunuzun kaçmasına neden olur.

Kola

kola

Koladaki yüksek miktarda bulunan kafein tıpkı yeşil çayda olduğu gibi uyku açıcı etki yapar. Aynı zamanda midede gaz yapabilme ihtimali de vardır. Şişkin bir mideyle uyumak kesinlikle huzursuz bir geceye neden olur.

Çikolata

çikolata

Çikolatanın vücudu uyaran etkisi vardır ve bu etki neredeyse 12 saat kadar sürer.

Çay-kahve

kahve

İçeriğindeki kafein sebebiyle vücudun dinç kalmasına neden olur, kan akışını hızlandırarak enerji sağlar. Bu da iyi bir uykuya veda etmenize neden olur.

Elma

elma

Sarı ve kırmızı elmada bulunan doğal şeker, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu da vücuda dinçlik sağlar. Verdiği enerji gece boyunca sizi ayakta tutmaya yetecektir.

Fasulye

kruru

Uyumaya yakın bir saatte yediğiniz fasulye, nohut gibi gıdalar, gaz yapan yiyeceklerdendir. Bu tür gıdalar hazımsızlığa neden olur ve tüm gece boyunca mide sancısı çekmenize sebep olur. Aynı etkiyi karnabahar, brokoli ve brüksel lahanası da gösterir.


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Anahtar Kelimeler:
uyku kaçıran yiyecekler uykusuzluğa neden olan içecekler

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