Uyumadan önce neden elma yememelisiniz?

Sağlıklı bir uyku uyumak bir sonraki günün kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Ertesi güne yorgun bir şekilde uyanmamak için dikkat etmeniz gereken ufak ama oldukça etkili yöntemler var. Üstelik sağlıklı bir uyku bağışıklık sistemimizi de olumlu yönde etkiler. Kimi yiyecekleri belirli bir saatten sonra tükettiğinizde uyku açıcı etki gösterir. İşte yatakta dönüp durmanıza neden olacak yyiyecek ve içeceklerin listesi...

Zencefil

Zencefilin kan akışını hızlandırarak kanın organlara daha hızlı bir şekilde pompalanmasına yardım eder. Bu durum da uyku kaçmasına neden olur. Eğer zencefili tüketmek istiyorsanız bunun için günün erken saatleri idealdir.

Yeşil çay

Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olan yeşil çayda birçok değerli besin maddeleri, mineraller ve kafein bulunur. İçeriğindeki yoğun kafein, uykunun açılmasına neden olur. Yeşil çayı öğleden sonra tüketmemeye özen gösterin.

Kayısı

Kayısıdaki karbonhidrat, vücuda yüksek miktarda enerji verir. Lifli yapısı da dolaşım sistemini hızlandırır. Bu da uykunuzun kaçmasına neden olur.