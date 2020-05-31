MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uyumsuz 3 filmi ne zaman çekildi? Uyumsuz 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Uyumsuz 3 filmi ne zaman çekildi? Uyumsuz 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 20:54 | Son Güncelleme

Bikim kurgu ve macera türündeki Uyumsuz 3 filmi bu akşam ATV'de yayınlanıyor. Dünyada kıyamet yaşanmıştır ve hayatta kalan insanlar belli gruplara ayrılmak zorundadır. Peki Uyumsuz 3 filmi ne zaman çekildi? İşte Uyumsuz 3 konusu ve oyuncu kadrosu.

Uyumsuz 3 filmi ne zaman çekildi? Uyumsuz 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bilim-kurgu ve macera severler tarafından beğeni ile takip edilen Uyumsuz serisi bu akşam üçüncü filmi ile ekranlarda olacak. 2016 yılı yapımı serinin üçüncü filminin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. İşte Uyumsuz 3 filmi hakkında bazı bilgiler…

UYUMSUZ 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıyamet sonrası dünyada insanlık 5 farklı özelliğe göre topluma bölünmüştür. Bunlar Fedakarlık (Abnegation), Dostluk (Amity), Dürüstlük (Candor), Cesurluk (Dauntless) ve Bilgelik (Erudite) toplumlarıdır. Geri kalan azınlık kısmı ise “uyumsuzlar”, yani hiçbir topluluğa ait olamayan ve toplumda bir yeri ve önceliği olmayan kişilerdir. Her çocuk 16 yaşına bastığında biz dizi test sonucu kendisi için en uygun topluluk tespit edilir ve bu topluluğa katılması beklenir.

Beatrice Prior bu testin sonucunda uyumsuz olduğunu öğrenir ancak bunu gizlemek zorundadır çünkü uyumsuzlar toplumda hoş karşılanmayan kişilerdir. Beatrice kimsenin beklemediği bir karar vererek Cesurluk topluluğuna katılır. Burada çok zorlu fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerek topluluğun gerçek bir üyesi olması gerekmektedir ancak bir sorun vardır: Beatrice bir uyumsuzdur, yani hiçbir topluluğa ait olamaz ve uyumsuzluğunun açığa çıkması onun kesin ölümü anlamına gelmektedir. Ancak herkesten sakladığı bu sır onu ve sevdiklerini kurtarması için onun en büyük yardımcısı olacaktır.

UYUMSUZ 3 OYUNCULARI

Shailene Woodley

Theo James

Ashley Judd

Jai Courtney

Ray Stevenson

Zoë Kravitz

Miles Teller

Tony Goldwyn

Maggie Q

Kate Winslet

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladıKoronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Survivor'da Acun Ilıcalı'dan meraklandıran sözler: Dünyada bir ilk olacak! Survivor'da Acun Ilıcalı'dan meraklandıran sözler: Dünyada bir ilk olacak!
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Hain saldırının faili gözaltına alındı

Hain saldırının faili gözaltına alındı

Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın En Güzel Kokusu 2 nerede ve ne zaman çekildi? İşte Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi konusu ve oyuncuları

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 ekranlarda

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan meraklandıran sözler: Dünyada bir ilk olacak!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan meraklandıran sözler: Dünyada bir ilk olacak!

Gupse Özay'dan şaşırtan itiraf! 'Abarttım, özür diledim'

Şaşırtan itiraf! 'Abarttım, özür diledim'

Beren Saat'ten Kenan Doğulu’ya yeni yaş mesajı! 'Beceremediğimiz evlilik olsun'

Beren'den olay paylaşım! 'Beceremediğimiz evlilik olsun'

Chrissy Teigen ABD'de tutuklanan eylemciler için 200.000 dolar kefalet bağışladı

Protestolarda tutuklananların bırakılması için 200.000 dolar kefalet bağışladı

Buse Terim 25 kilo vermesinin sırrını anlattı! 'Yeşil çay, kereviz sapı...'

25 kilo vermesinin sırrı buymuş! 'Yeşil çay, kereviz sapı...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.