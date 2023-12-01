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Uyurgezer nasıl yazılır? Uyurgezer ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.11.2023 19:23 | Son Güncelleme:
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Türkçe kelime gruplarının çok çeşitli olduğu zengin diller arasında yer alır. Bundan dolayı pek çok kelimenin yazılışı karıştırılabiliyor. Yazılışı en çok kafa karıştıran kelimelerin ise birleşik kelimeler olduğu görülüyor. Uyurgezer gibi birleşik kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı oldukça merak konusudur. Peki uyurgezer nasıl yazılır,? TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler iki ya da daha fazla sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Bu tür sözcükler bir araya geldiğinde anlam kazanır ve tek bir anlamı ifade eder. Birleşik kelimeler, belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiiller birleşerek yeni bir anlama geldiklerinde oluşurlar. Türkçede çok fazla kullanılan bu tür sözcüklerin hatalı yazım şekilleri yayıldıkça bilgi kirliliği de artmaya devam eder. Özellikle internet mecralarında görülen yanlış ifadeler, bilgi kirliliğinin oluşmasında çok büyük bir etkendir. Türkçe yazım kuralları bakımından yapılan en fazla hata birleşik kelimelerin yanlış yazılması olduğu görülüyor. Uyurgezer kelimesi de sıklıkla hatalı yazılan kelimelerin arasında yer alır.

Uyurgezer nasıl yazılır?

Türkçede bulunan diğer birleşik kelimelerde olduğu gibi uyurgezer yazımı merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Uykusu sırasında konuşan, yürüyen (kimse) anlamına gelen uyurgezer kelimesinin, TDK tarafından duyurulmuş doğru kullanımı uyurgezerdir. Benzer sözcüklerde olduğu gibi bu sözcüğün yazılışında yapılan en sık hata uyur gezer olarak ayrı yazılmasıdır. Uyurgezer sözcüğü sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. TDK kılavuzlarına uygun bir şekilde yazılması ve anlam bozulmasına uğramaması oldukça önemlidir.

Uyurgezer ayrı mı yazılır?

Uyurgezer sözcüğünün nasıl yazılması gerektiği oldukça merak edilir. Uyurgezer doğru yazılışı bitişik olması gereken birleşik bir kelimedir. Kelime uyur gezer biçiminde ayrı yazıldığında imla hatası yapılmış olur. Anlam ve görüntü açısından da uygun olmaz. Bu tür kelimelerin doğru yazım şekli görüntü olarak akılda tutulabilir. Bu sayede nasıl yazılması gerektiği daha kolay hatırlanır. Uyurgezer gibi yazılışı merak edilen kelimelerin doğru yazılışlarını TDK internet sitesinden öğrenmek mümkündür. Uyurgezer TDK tarafından birleşik yazılması gereken birleşik kelimeler sınıfında yer alır.

Uyurgezer bitişik mi yazılır?

Öz Türkçe bir sözcük olan uyurgezer kelimesi iki ayrı fiil köklü sözcüğün bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Dilbilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin bitişik bir şekilde yazılması gerekir. Buna göre uyurgezer kelimesinin ayrı değil birleşik yazılması gerekir. Doğru kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Doğru kullanım: Uyurgezer

  • Yanlış kullanım: Uyur gezer


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