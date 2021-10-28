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Uyurken kırkayak üst dudağını ısırdı! Uyandığında gördükleri karşısında şaşkına döndü

28.10.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nataly Galdino isimli bir kadın yaşadığı bir olayla büyük şaşkınlık yaşadı. Uykusu sırasında kırkayağın üst dudağını ısırdığını dile getiren Galdino, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. Dudaklarının şişmesi nedeniyle nefes darlığı çektiğini söyleyen Galdino, acil tıbbi destek almak zorunda kaldı.

Uyurken kırkayak üst dudağını ısırdı! Uyandığında gördükleri karşısında şaşkına döndü

Brezilya’nın Sao Vicente şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Nataly Galdino isimli bir kadın eklembacaklı bir hayvanın ısırığı sonucunda hastanelik oldu. Dudaklarındaki şişkinlik 2 gün boyunca süre kadın, “Uyuyordum ve gecenin bir yarısı üst dudağıma bir şeyin battığını hissettim. Sonrasında ise battaniyeme yapıştığını ve dudağımda kalan parçayı gördüm. Oda çok karanlık olduğu için ne olduğunu ilk başta anlayamadım” dedi.

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“DUDAKLARIM ŞİŞMEYE BAŞLADI”

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Kırkayak zehri tipik olarak şişmeye ve biraz ağrıya neden olsa da genellikle insanlar için ölümcül rahatsızlıklara yol açmaz. Galdino ise dudaklarının şişmesinden dolayı nefes darlığı sorunu yaşadığı için hastaneye gitmeyi tercih etti.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatan Galdino, “Dudaklarım hemen şişmeye başladı ve hastaneye koştum. Orada ağrı kesici ve alerji ilaçları aldım. Eve geldiğimde ise şişkinliğin inmesi 2 gün sürdü” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Brezilya
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