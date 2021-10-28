Zannedildiği gibi değilmiş! Sosyal medyanın gerçek olmadığını söyleyen Maeve Madden, kusursuz pozlarının arka planını paylaştı

Sosyal medya fenomeni olan Maeven Madden, kusursuz pozlarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. İrlanda’da yaşayan fenomen isim binlerce beğeni alan fotoğraflarının aslında sanıldığından daha farklı olduğunu gösterdi. Madden’in pozlarının arka planını paylaşması takipçilerinden övgü topladı. Madden, “Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayı bırakın. Yıllar içinde kendime söz verdim ve sosyal medyada bir yabancı ile kıyaslamayı bıraktım” dedi.

“SADECE GERÇEK OLUN”

Sosyal medyanın gittikçe değişen ve dönüşen bir alan haline geldiğini vurgulayan Madden, her zaman gerçek olanın peşinden koştuğunu dile getirdi. İlham ve motivasyonun kendi içinde olduğunu keşfettiği anda hayatının eskisinden daha güzel bir noktaya geldiğini söyleyen Madden, “Sosyal medya değerinizi yargılamak için uygun bir yer değil. Sadece kendiniz olun ve hayatın sizin için planladıklarına hazırlanın” diye konuştu.



