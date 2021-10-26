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Fast food bağımlılığı onu bambaşka birine dönüştürdü! Değişimine ailesi bile inanamadı

26.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta fast food için 100 sterlin (yaklaşık 1.400 TL) harcayan 22 yaşındaki Cora Henderson, ailesinin onu tanımakta zorlanması üzerine bağımlılığa dönüşen alışkanlığıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Ailesini 3 ay sonunda ziyarete giden Henderson, “ Annem beni havaalanından aldığında zar zor tanıdı. İlk olarak her şeyin yolunda olup olmadığını sordu” dedi.

Fast food bağımlılığı onu bambaşka birine dönüştürdü! Değişimine ailesi bile inanamadı

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Cora Henderson koronavirüs nedeniyle hosteslik görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Yeni bir iş bulma konusunda zorlanan Henderson kolay bir seçenek olduğu için her öğününde fast food yemeye başladı. Kısa süre sonrasında bu yeme alışkanlığı uyuşukluk ve bitkinlik hissi yarattı. Ancak bu durumun beslenme düzenininden kaynaklandığını anlamadı. 3. ayın sonra ailesini ziyaret eden Henderson, annesinin sorusuyla ne kadar kilo aldığını ve kötü göründüğünü fark etti.

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“HER ŞEYİ YAPMAYA ÜŞENİYORDUM”

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Fast food beslenme düzeni sırasında daha az hareket ettiğini ve egzersizin hayatında neredeyse hiç yer almadığından söz eden Henderson, “Egzersiz yapmıyordum. Çünkü aklımdaki en son şey buydu. Beslenme alışkanlığım hayatımı ve nasıl hissettiğimi derinden etkiledi. Kilo aldığımdam şüpheleniyordum ama bu düzeyini bir türlü anlamadım. Enerjim o kadar düşüktü ki her şeyi yapmaya üşeniyordum. Yürümek yerine sürekli arabayla gitmeyi tercih ediyordum” dedi.

Kilo alma sürecinin yavaşladığından söz eden Henderson, vücudundaki fazlalıkları atmak için düzenli olarak spor yapıyor. Hatta beslenme rutinini bir hayli değiştiren Henderson, artık kendisini ödüllendirmek istediği zamanlarda fast food yiyor.

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