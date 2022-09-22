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"Uyuşturucu operasyonunda tutuklandık" demişti! Seren Serengil yıllar sonra o olayı anlattı

22.09.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın özel görüntülerini yayınlayan Seren Serengil'e zamanında yaptığı "Uyuşturucu operasyonunda tutuklandık" sözleri hatırlatılmıştı. Serengil yıllar sonra bu konuda yaşadıklarını anlattı.

"Uyuşturucu operasyonunda tutuklandık" demişti! Seren Serengil yıllar sonra o olayı anlattı

Söylemezsem Olmaz programındaki yorumlarıyla konuşulan Seren Serengil hakkındaki uyuşturucu yorumlarına yanıt verdi. Zamanında yaptığı "16 yaşında, uyuşturucu operasyonunda tutuklandık" sözlerine dair konuşan Seren Serengil Arto'nun "İspanya'da mı yakalanıyorsunuz?" sözlerine ise bozuldu.

Serengil Arto'ya "Yakalanmak değil Artocum" diyerek yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

Serengil o dönem yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"16 yaşında İsviçre'de okurken annem evlilik kararı aldı. Benim tatilim varken evleneceği kişiyle beni tanıştırdı. O kişinin abisi Interpol'dan aranıyormuş. Annemle evleneceği kişinin soyadı aynı olduğu için bizi karakola davet ettiler. Tercüman bulamadıkları için bizi beklettiler. Benim geçmişim temiz."

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