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Uyuşturucu ve içkiyle tecavüz iddiası! 4 kişi gözaltında

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 02.06.2019 22:27 | Son Güncelleme

Samsun'da 18 yaşındaki kıza uyuşturucu ve içki içirilip tecavüz edildiği iddiasıyla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve içkiyle tecavüz iddiası! 4 kişi gözaltında

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki İ.K. adlı kıza uyuşturucu ve içki içirilip tecavüz edilmesi olayıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, C.A., F.G. ve E.P. adlı gençler ile E.Ö. adlı kadını gözaltına aldı.

Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi "Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu kullanımı ve temini" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun tecavüz

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