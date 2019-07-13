Uyuşturucuya özendirmekten hapis cezası alan Pucca'nın imza günü iptal edildi

Sosyal medyada "Pucca" takma isimini kullanan Pınar Karagöz "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.

BİR ŞOK DA KİTAP MAĞAZASINDAN GELDİ

Pucca adıyla tanınan ve sosyal medyada binlerce takipçisi yazar Pınar Karagöz, Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülerek 5 yıl 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından ağlayarak "Ben size ne yaptım" diyerek karara isyan eden Pucca'ya bir şok da ünlü kitap mağazasından geldi.

EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNDEN DE ÇIKARDI

Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise bu cezasının ardından İzmir'de ünlü bir kitap mağazası tarafından imza töreninin iptal edildiğini duyurdu. Karagöz'ün yaptığı açıklamaya göre söz konusu mağaza, Pucca ismini internet sitesinde çok satanlar listesinden de çıkarttı.



