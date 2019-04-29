Uyuya kaldıkları yerler sizi gülme krizine sokacak!

Evcil hayvan besleyenler bilir ki gerçekten bu canlılar sizler için vazgeçilmez bir arkadaş ve sadık birer arkadaştır. Bu güzel hayvanların öyle halleri vardır ki sizleri çoğu zaman gülme krizine sokar. Bu sevimli köpeklerin uyuma halleri de o komik anlardan bazıları... Uykusu gelen bu hayvancıklar uyudukları yerler ve şekillerle sizleri gülme krizine sokacak!

**İşte sevimli uykucular...

1. Şu ışığı kapatın ya!

2. Uyku bandım nerede?

3. Başımızı koyacak bir yer bulduk!

4. Rüyada mı acaba?!

5. Serin bir yer buldum!

6. Televizyon karşısında uyku keyfi

7. Yürüyorum yürüyorum yürüyo...

8. Yastık al yastık!

9. Tam yerini bulmuş!





