Uyuya kaldıkları yerler sizi gülme krizine sokacak!

Evcil hayvan besleyenler bilir ki gerçekten bu canlılar sizler için vazgeçilmez bir arkadaş ve sadık birer arkadaştır. Bu güzel hayvanların öyle halleri vardır ki sizleri çoğu zaman gülme krizine sokar. Bu sevimli köpeklerin uyuma halleri de o komik anlardan bazıları... Uykusu gelen bu hayvancıklar uyudukları yerler ve şekillerle sizleri gülme krizine sokacak!
**İşte sevimli uykucular...
Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı!
Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum