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Uyuya kaldıkları yerler sizi gülme krizine sokacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 29.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Evcil hayvanlarımız bizlerin can dostlarıdır. Çoğu zaman yaptıkları hareketlerle masumlukları ile kalbimizde büyük bir sevgi ve neşe oluştururlar. Bu görsellerdeki köpeklerde tam olarak böyle. Buldukları her yerde uyuyakalan sevimli köpekler, eminiz ki yüzlerinizi güldürecek!

Uyuya kaldıkları yerler sizi gülme krizine sokacak!

Evcil hayvan besleyenler bilir ki gerçekten bu canlılar sizler için vazgeçilmez bir arkadaş ve sadık birer arkadaştır. Bu güzel hayvanların öyle halleri vardır ki sizleri çoğu zaman gülme krizine sokar. Bu sevimli köpeklerin uyuma halleri de o komik anlardan bazıları... Uykusu gelen bu hayvancıklar uyudukları yerler ve şekillerle sizleri gülme krizine sokacak!

**İşte sevimli uykucular...

1. Şu ışığı kapatın ya!

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2. Uyku bandım nerede?

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3. Başımızı koyacak bir yer bulduk!

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4. Rüyada mı acaba?!

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5. Serin bir yer buldum!

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6. Televizyon karşısında uyku keyfi

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7. Yürüyorum yürüyorum yürüyo...

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8. Yastık al yastık!

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9. Tam yerini bulmuş!

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