Uyuyan güzel: Pelin Karahan

Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon ekranlarda olacağının müjdesine veren güzel yıldız, akşam saatlerinde şezlongta uyuyakaldı. Şezlongta gözleri kapanan 34 yaşındaki Karahan, şekerleme uykusu yaparken görüntülendi.

PLAJ MODASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bikinisi, havlusu, şapkası bir bütün olan Pelin Karahan'ın plaj modasını yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Karahan'ın, bir ara kendisini görüntüleyen gazeteci var mı diye etrafı kontrol etmesi dikkat çekti.

2 çocuk annesi oyuncunun fit hali gözlerden kaçmadı.



