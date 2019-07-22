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Uyuyan güzel: Pelin Karahan

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Bodrum’daki yazlığında tatil yapan oyuncu Pelin Karahan, önceki gün tek başına plajda görüntülendi.Pelin Karahan, Bodrum'da kendilerine ait yazlıklarında tatil yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon ekranlarda olacağının müjdesine veren güzel yıldız, akşam saatlerinde şezlongta uyuyakaldı. Şezlongta gözleri kapanan 34 yaşındaki Karahan, şekerleme uykusu yaparken görüntülendi.

PLAJ MODASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bikinisi, havlusu, şapkası bir bütün olan Pelin Karahan'ın plaj modasını yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Karahan'ın, bir ara kendisini görüntüleyen gazeteci var mı diye etrafı kontrol etmesi dikkat çekti.

2 çocuk annesi oyuncunun fit hali gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
pelin karahan bodrum

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