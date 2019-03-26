'Uyuyan Güzel Sendromu' olan genç kız günde 22 saat uyuyor!

İngiltere'de yaşayan Rhoda Rodriguez-Diaz, uyuyan güzel sendromu nedeniyle günlük ihtiyaçlarını bile neredeyse rüyasında yapıyor. Günde 22 saat uyuması nedeniyle 2. üniversitesinde de başarısız olan genç kız, "Hayatım uyurken devam ediyor. Uyandığımda gerçeklik beni vuruyor." dedi.
Açıklamalarına “Bu durum gerçekleştiğinde büyük bir moral bozukluğu hissediyorum. Normal hayatı çok özlüyorum." devam eden genç kız, bu durumun en zor kısmını ise şöyle özetledi:
“Bulunduğum durumu insanlara açıklamak zor. Çünkü insanlar bu durumu anlamakta güçlük çekiyor.”
MİLYONDA BİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK
Çocukluğundan beri bu durumla mücadele eden genç kızın hastalığına ancak geçen yıl girdiği testlerden sonra doktorlar teşhis koyabildi. Rhoda'nın milyonda bir görülen Kleine-Levin Sendromuna sahip olduğu keşfedildi.
Geçen yıl durumu o kadar kötüleşti ki üniversitenin ikinci yılında başarısız oldu.
'ÇOĞU SINAVI KAÇIRDIM'
Temmuz ayında, önemli birkaç sınavda bulunmadığı ve bu nedenle derslerini veremediği için okulda başarısız oldu. Okula tekrar kayıt olan Rhoda, bu durumu şöyle özetliyor: "Çok fazla sınavı kaçırdım. Kursumun yüzde 60'ı sınavlar ve yarısını da kaçırdım.
'BENİM HATAM DEĞİLDİ'
“Benim hatam değildi. Ama bunun“ istisnai bir durum ”olduğunu söylediler, bu yüzden geri dönmeme izin verildi.
UYUYAN GÜZEL SENDROMU NEDİR?
Halk arasında 'Uyuyan Güzel Sendromu' olarak bilinen Klein-Levin sendromu, nadir görülen bir rahatsızlıktır ve aşırı uyku halinin aniden ortaya çıkmasına neden olur ve bu hal birdenbire ortadan kalkar. Günde 20 saatten fazla uyuyabilirsiniz. Diğer semptomları, aşırı yemek yemek, sinirli olmak, zihin bulanıklığı, enerji azlığı, ve gürültüye karşı aşırı hassasiyettir. Bu rahatsızlık, genellikle adolesan çağda görülür ve erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazladır. Semptomlar, bir kaç günle birkaç hafta arasında sürebilir, ve ani bir şekilde kaybolup sonra tekrar ortaya çıkabilir.
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