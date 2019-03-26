'Uyuyan Güzel Sendromu' olan genç kız günde 22 saat uyuyor!

İngiltere'de yaşayan Rhoda Rodriguez-Diaz, uyuyan güzel sendromu nedeniyle günlük ihtiyaçlarını bile neredeyse rüyasında yapıyor. Günde 22 saat uyuması nedeniyle 2. üniversitesinde de başarısız olan genç kız, "Hayatım uyurken devam ediyor. Uyandığımda gerçeklik beni vuruyor." dedi.

Açıklamalarına “Bu durum gerçekleştiğinde büyük bir moral bozukluğu hissediyorum. Normal hayatı çok özlüyorum." devam eden genç kız, bu durumun en zor kısmını ise şöyle özetledi:

“Bulunduğum durumu insanlara açıklamak zor. Çünkü insanlar bu durumu anlamakta güçlük çekiyor.”

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Çocukluğundan beri bu durumla mücadele eden genç kızın hastalığına ancak geçen yıl girdiği testlerden sonra doktorlar teşhis koyabildi. Rhoda'nın milyonda bir görülen Kleine-Levin Sendromuna sahip olduğu keşfedildi.

Geçen yıl durumu o kadar kötüleşti ki üniversitenin ikinci yılında başarısız oldu.

'ÇOĞU SINAVI KAÇIRDIM'

Temmuz ayında, önemli birkaç sınavda bulunmadığı ve bu nedenle derslerini veremediği için okulda başarısız oldu. Okula tekrar kayıt olan Rhoda, bu durumu şöyle özetliyor: "Çok fazla sınavı kaçırdım. Kursumun yüzde 60'ı sınavlar ve yarısını da kaçırdım.