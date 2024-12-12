Uyuyanlar çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi gecesinde 34 gol, büyük sürprizler: Kenan Yıldız asist yaptı, Manchester City yıkıldı! Nuri Şahin, Kerem Aktürkoğlu...

UEFA Şampiyonlar Ligi son hızıyla devam ederken, 9. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Tam 34 golün kaydedildiği gecede birçok sürprize imza atıldı.
Turnuvanın mutlak favorilerinden olan ancak son zamanlarda aldıkları sonuçlarla kötü günler geçiren Manchester City, deplasmanda Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği Juventus'a 2-0 mağlup oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri Vlahovic ve McKennie kaydetti.
90 dakikada sahada kalan milli yıldızımız Kenan Yıldız ise karşılaşmayı 1 asist ile tamamladı.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta Benfica, İtalyan ekibi Bologna ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Portekiz temsilcisi puanını 10'a çıkarırken, Bologna 2 puana yükseldi.
Bologna kalecisi Lukasz Skorupski ise karşılaşmaya yaptığı kurtarışlarla damgasını vurarak maçın oyuncusu seçildi.
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, taraftarı önünde Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu.
İspanyol ekibi, galibiyeti 52. dakikada Raphinha'nın golüyle aralarken, 75. ve 85. dakikalarda oyuna sonradan dahil olan Ferran Torres'in golleriyle perçinledi.
Alman temsilcisinde Serhou Guirassy'nin kaydettiği 2 gol ise mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Dortmund 12 puanda kalırken, Barcelona puanını 15'e yükseltti.
Monaco'yu İngiltere'de 3-0 mağlup eden Arsenal'de Bukayo Saka geceye damga vurdu. Mücadelede yıldızlaşan Saka, 34. ve 78. dakikalarda attığı gollerle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye çıkan Kai Havertz ise 88. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
Atletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 3-2
Arsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa): 3-0
Benfica (Portekiz) - Bologna (İtalya): 0-0
Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-3
Feyenoord (Hollanda) - Sparta Praha (Çekya): 4-2
Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-0
Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 5-1
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