Uyuyanlar çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi gecesinde 34 gol, büyük sürprizler: Kenan Yıldız asist yaptı, Manchester City yıkıldı! Nuri Şahin, Kerem Aktürkoğlu...

UEFA Şampiyonlar Ligi son hızıyla devam ederken, 9. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Tam 34 golün kaydedildiği gecede birçok sürprize imza atıldı.

KENAN YILDIZ ASİST YAPTI, GUARDIOLA KÖTÜ GİDİŞE SON VEREMEDİ

Turnuvanın mutlak favorilerinden olan ancak son zamanlarda aldıkları sonuçlarla kötü günler geçiren Manchester City, deplasmanda Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği Juventus'a 2-0 mağlup oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri Vlahovic ve McKennie kaydetti.

90 dakikada sahada kalan milli yıldızımız Kenan Yıldız ise karşılaşmayı 1 asist ile tamamladı.

BENFICA BOLOGNA KALECİSİNİ GEÇEMEDİ

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta Benfica, İtalyan ekibi Bologna ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Portekiz temsilcisi puanını 10'a çıkarırken, Bologna 2 puana yükseldi.

Bologna kalecisi Lukasz Skorupski ise karşılaşmaya yaptığı kurtarışlarla damgasını vurarak maçın oyuncusu seçildi.

NURİ ŞAHİN'İN DORTMUND'U SON BÖLÜMDE YIKILDI

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, taraftarı önünde Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu.

İspanyol ekibi, galibiyeti 52. dakikada Raphinha'nın golüyle aralarken, 75. ve 85. dakikalarda oyuna sonradan dahil olan Ferran Torres'in golleriyle perçinledi.

Alman temsilcisinde Serhou Guirassy'nin kaydettiği 2 gol ise mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Dortmund 12 puanda kalırken, Barcelona puanını 15'e yükseltti.

BUKAYO SAKA DAMGA VURDU!

Monaco'yu İngiltere'de 3-0 mağlup eden Arsenal'de Bukayo Saka geceye damga vurdu. Mücadelede yıldızlaşan Saka, 34. ve 78. dakikalarda attığı gollerle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye çıkan Kai Havertz ise 88. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Atletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 3-2

Arsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa): 3-0

Benfica (Portekiz) - Bologna (İtalya): 0-0

Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-3

Feyenoord (Hollanda) - Sparta Praha (Çekya): 4-2

Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-0

Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 5-1