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Uzak durmakta fayda var! Yediğiniz zaman belinizi kalınlaştıran 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kalın bele sahip olmak sadece görünüş için değil sağlığımız için de oldukça tehlikeli... Kalp damar ve karaciğer sağlığımız için bel bölgesinin incelmesinde fayda var. Bu yüzden kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. "Peki o yiyecekler nelerdir?" derseniz sizi şöyle alalım.

Uzak durmakta fayda var! Yediğiniz zaman belinizi kalınlaştıran 6 yiyecek

1. Dondurma

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Masum gibi görünse de bir topu ne yazık ki sadece 230 kalori. Yaz aylarına oldukça yakışan bir tatlıdan uzak kalmak istemeyenlere light dondurmaları tavsiye ediyoruz. Hatta meyvelerden evde kendi dondurmanızı bile yapailirsiniz. Böylelikle çok daha sağlıklı beslenmiş hem de tatlı isteğinizi bastırmış olursunuz.

2. Donut

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Sadece bir donut'un 260 kalori olduğunu söylesek... Evet, ne yazık ki kalori oranı epey yüksek bir tatlı. Hem hamur işi hem de şekerli olmasıyla hızlı bir yağlanma sağlıyor. Canınız çok çekerse ayda 1 yiyebilirsiniz. Ayda bir alınan 260 kalorinin vücudunuza hiçbir zararı olmaz :)

3. Sosisli

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Ayaküstü atıştırmalıkların belki de en lezzetlisi ama en tehlikelisi aynı zamanda. Bir adet sosisli sandviç tam tamına 380 kalori. Ee yediğimizde bir tanesi de doyurmuyor, malum :) O yüzden ne yapacağız? Sosisliden uzak durup kepekli beyaz peynirli sandviçlere yükleneceğiz.

4. Hamburger

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Aklınızda bulunsun; hamburgerin boyutu büyüdükçe kalorisi de artıyor. Büyük bir hamburgerden aldığınız kalori sayısı yaklaşık 1000. İnce bir bele sahip olmak istiyorsanız fast food yiyeceklerden kesinlikle uzak durmanız gerekiyor.

5. Soslu tavuk kanatları

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Kızartılmış soslu tavuk kanatları kilo vermek isteyenler için ciddi bir risk. Bir adet tavuk kanat 100 kaloriye denk geliyor. 10 adet yediğinizde ise yine 1000 kaloriyi mideye indirmiş oluyorsunuz.

6. Dondurulmuş yiyecekler

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Hem kilo açısından hem de sağlığınız açısından büyük bir tehlike arz ediyor dondurulmuş gıdalar çünkü trans yağ ve sodyum içeriyorlar. Evet, tüketimi son derece kolay ve çalışan insanların hayatını kurtaran cinsten. Yemek yapmak için vakit yok diyenlere önerimiz tam tahıllılarla yapılan yağsız dondurulmuş gıdalar.

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