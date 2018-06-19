Uzak durmakta fayda var! Yediğiniz zaman belinizi kalınlaştıran 6 yiyecek

1. Dondurma

Masum gibi görünse de bir topu ne yazık ki sadece 230 kalori. Yaz aylarına oldukça yakışan bir tatlıdan uzak kalmak istemeyenlere light dondurmaları tavsiye ediyoruz. Hatta meyvelerden evde kendi dondurmanızı bile yapailirsiniz. Böylelikle çok daha sağlıklı beslenmiş hem de tatlı isteğinizi bastırmış olursunuz.

2. Donut

Sadece bir donut'un 260 kalori olduğunu söylesek... Evet, ne yazık ki kalori oranı epey yüksek bir tatlı. Hem hamur işi hem de şekerli olmasıyla hızlı bir yağlanma sağlıyor. Canınız çok çekerse ayda 1 yiyebilirsiniz. Ayda bir alınan 260 kalorinin vücudunuza hiçbir zararı olmaz :)

3. Sosisli

Ayaküstü atıştırmalıkların belki de en lezzetlisi ama en tehlikelisi aynı zamanda. Bir adet sosisli sandviç tam tamına 380 kalori. Ee yediğimizde bir tanesi de doyurmuyor, malum :) O yüzden ne yapacağız? Sosisliden uzak durup kepekli beyaz peynirli sandviçlere yükleneceğiz.

4. Hamburger

Aklınızda bulunsun; hamburgerin boyutu büyüdükçe kalorisi de artıyor. Büyük bir hamburgerden aldığınız kalori sayısı yaklaşık 1000. İnce bir bele sahip olmak istiyorsanız fast food yiyeceklerden kesinlikle uzak durmanız gerekiyor.