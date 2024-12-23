Uzak Şehir fragmanları bile çok konuşuluyor! "Senin ben koynuna girmeyeceğim"

Uzak Şehir 7. bölüm 3. fragmanı da sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada çok konuşulan dizinin daha son bölümü yayınlanmadan dizi TT oldu.

Uzak Şehir'de son olarak Alya ve Cihan'ın evlenmesi gündemdeydi. Cihan yengesiyle evlendikten sonra annesi Sadakat'in "Başkasının yatağından çık da kocalığını yap" dediği anlar sosyal medyayı sallamıştı.

Yeni fragmanda ise Sadakat Alya'nın yatak odasına kırmızı gecelik koyarak Alya'yı çıldırttı. Alya ağlayarak "Benimle dalga geçiyor annen bunu koymuş odaya. Yapamıyorum, bu ne? Resmen benimle alay ediyor. Evlendin madem resmen Cihan'ın koynuna gireceksin diyor. Ben oğlum için evlendim, senin asla gerçekten karın olmayacağım!" dedi.

Cihan ise "Sen ne saçmalıyorsun biz anlaşmayı seninle yaptık. Sen bu odada kalacaksın ben de burada. Bu kapı kapalı halde kalacak. Ben sana yaklaşabilir miyim ya?" dedi.

Alya ise yanıt olarak "Annen senin yatağına gireceğimi sanıyor" ifadelerini kullandı.

Seyirci ise bu anlara dair "Çiftim her geçen gün daha da imkansız oluyor", "Harika bölüm geliyor", "Büyük konuşma Cihan" yorumları geldi.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir 7. bölümü bu akşam 20.00'de.