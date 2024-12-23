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Puma Fit Woven FZ Jacket Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi
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Puma Fit Woven FZ Jacket Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
23.12.2024 11:23
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Hem spor yaparken hem de günlük hayatında tarzından ödün vermek istemiyor musunuz? Puma Fit Woven FZ Jacket, hem şıklığı hem de performansı bir arada sunarak tam olarak bunu vadediyor. Esnek yapısı ve hareket özgürlüğü sağlayan tasarımıyla antrenmanlarınız boyunca rahat ve enerji dolu hissedeceksiniz. Şu an Yılın Son Fırsatları'na özel 1672 TL indirimde! Bu fırsatı kaçırmayın!

Soğuk havalarda hem işlevselliği hem de tarzı bir arada sunan bir ürün bulmak bazen zor olabilir. Günlük hayatta, spor aktivitelerinde ya da açık hava etkinliklerinde size eşlik edecek bir seçenek arıyorsanız, Puma Fit Woven FZ Jacket tam ihtiyacınız olan ürün olabilir. Ergonomik tasarımı, rahat kumaş dokusu ve yenilikçi detaylarıyla dikkat çeken model, her anınıza uyum sağlamak üzere tasarlandı. Üstelik Yılın Son Fırsatları kapsamında şimdi indirimde! Gardırobunuzda yer açmanız için daha fazla sebep arıyorsanız, işte detaylar…

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Puma Fit Woven FZ Jacket

Puma Fit Woven FZ Jacket

Puma Fit Woven FZ Jacket, sporun dinamizmini günlük stilinle buluşturan özel bir tasarım. DryCELL teknolojisiyle teri vücudundan uzaklaştırarak her an kuru ve rahat hissetmenizi sağlıyor ayrıca ergonomik kesim hatları ve reglan kolları ile hareket özgürlüğünü garanti altına alıyor. Hem spor salonunda hem de günlük kullanımda sizi şık ve enerjik gösterecek olan ceket, ayarlanabilir kapüşonu ve işlevsel cepleriyle pratikliği elden bırakmıyor. Puma'nın ikonik Cat logosuyla tamamlanan model, performans ve tarzın mükemmel bir birleşimi!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok beğendim. Tavsiye ederim."

  • "Ürünü beğendim. Kumaşı ve işçiliği güzel."
Ürünü İncele

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Bu içerik 23 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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