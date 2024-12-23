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  4. 23 Aralık 2024 Pazartesi Akşamı Televizyon Yayın Akışı: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV dizileri...

23 Aralık 2024 Pazartesi Akşamı Televizyon Yayın Akışı: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV dizileri...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 09:21
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Pazartesi akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV’de yayınlanacak diziler ve programlar, izleyicilere unutulmaz bir akşam sunacak. Merakla beklenen yapımlar ve eğlenceli programlar hakkında detaylı bilgi için yazımıza göz atın!

23 Aralık 2024 Pazartesi Akşamı Televizyon Yayın Akışı: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV dizileri...

Televizyon izleyicileri için pazartesi akşamları her zaman heyecanlı bir zaman dilimi olmaya devam ediyor. 23 Aralık 2024 Pazartesi akşamı da reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler ekranlarda yer alacak. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi popüler kanallarda yayınlanacak olan diziler ve programlar hakkında merak edilen detaylar haberimizde!

Ekranlarda birbirinden heyecanlı yapımlar bu akşam izleyicileri bekliyor. İzleyiciler, favori dizilerini izlerken, aynı zamanda eğlenceli programlarla da keyifli bir akşam geçirecek. 23 Aralık 2024 Pazartesi günü yayınlanacak olan programların detaylarını öğrenmek için yazımıza göz atın. Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi kanallarda neler olacak? İşte tüm detaylar!

PAZARTESİ AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Now TV ise Kızıl Goncalar yeni bölümle yer alacak.

Son günlerde reytingleri alt üst eden Uzak Şehir Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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Olay sahne! "Başkasının yatağından çık da..." Olay sahne! "Başkasının yatağından çık da..."

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
09:00
Neler Oluyor Hayatta?
11:15
Yaprak Dökümü
13:00
Gelinim Mutfakta
16:00
Annem Ankara
18:30
Kanal D Ana Haber
20:00
Uzak Şehir-Yeni Bölüm
00:15
Annem Ankara-Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00
Bu Sabah
10:00
Deha
12:30
Gelin Evi
15:00
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45
Show Ana Haber
20:00
Güldür Güldür Show
00:15
Deha-Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI
07.30
İlk Bakış
08.00
İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45
Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30
Şakir Paşa Ailesi
13.30
En Hamarat Benim
16.30
Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00
Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI
08: 00
Kahvaltı Haberleri
10: 00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00
atv Gün Ortası
14: 00
Can Borcu
16: 00
Esra Erol’da
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Can Borcu
23: 20
Hanna

TRT YAYIN AKIŞI
10.30
Alişan İle Hayata Gülümse
13.15
Seksenler
14.55
Masumlar Apartmanı
17.45
Lingo Türkiye
19.00
Ana Haber
19.55
İddiaların Aksine
20.00
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15
Teşkilat

STAR YAYIN AKIŞI
07:00
Güne Başlarken
09:45
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00
Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15
Söz
19:00
Star Haber
20:00
Salako
21:45
Yerli Dizi Tekrar / Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00
Dizi
07:15
Ebru ile 8’de Sağlık
08:30
Aramızda Kalmasın
11:00
MasterChef Türkiye
12:45
İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15
İlkay Buharalı'yla Gerçekler

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