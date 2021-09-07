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Uzak Şehrin Masalı dizisinin yayın tarihi açıklandı! Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

07.09.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın 1. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kars’ta çekimleri devam eden dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor. Uzak Şehrin Masalı dizisinin yayın tarihi de açıklandı.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı ekrana gelmek için gün sayıyor.

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Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin yayın tarihi de açıklandı. Uzak Şehrin Masalı 1. bölümüyle 12 Eylül Pazar akşamı Fox ekranlarında olacak.

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UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

Çok yakında ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan “Uzak Şehrin Masalı”nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur.

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Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur.
Uzak Şehrin Masalı (2)
Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur.

Uzak Şehrin Masalı (4)

Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir.
Uzak Şehrin Masalı (1)


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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner Timur Acar
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