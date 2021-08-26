Uzak Şehrin Masalı'yla ekranlara dönecek olan Aslıhan Güner'den karavan pozları!

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, 2 sezon süren ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinden sonra yeni sezonda Fox TV’de yayınlanacak ‘Uzak Şehrin Masalı’ dizisi ile ekranlara gelecek.

Dizinin Kars’taki çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü oyuncu set aralarından instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini mest ediyor.



Karavandan fotoğraflarını paylaşan Aslıhan Güner, keyifli halleri ile adeta hayranlarına enerji aşılıyor.



Güzel oyuncunun ‘Umay’ karakterini canlandıracağı ‘Uzak Şehrin Masalı’nın kadrosunda, Güner’in yanı sıra, Barış Kılıç, Begüm Birgören, Zeynep Eronat ve Timur Acar’da var.

Aslıhan Güner’in her paylaşımına hayranları büyük bir ilgi gösteriyor. Kars’ta devam eden çekimler yoğun bir tempoda geçsede Güner, paylaşımlarıyla takipçilerini habersiz bırakmamaya özen gösteriyor.

