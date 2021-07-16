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Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ikilisi şaşırttı

16.07.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayrılmaları olay olan Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral çifti cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yiğit Marcus Aral, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla tescilli güzel Şevval Şahin’le barıştığını resmen duyurdu.

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ikilisi şaşırttı

Yiğit Marcus Aral, olaylı şekilde ayrıldığı Şevval Şahin'le barıştığını resmen duyurdu. Aral, modelin kendisinden ayrıldığı dönem Kerem Kamışlı'yla çıktığı yemekte olay çıkarmıştı. Kamışlı ile Şahin'in yemek yediği mekana giden Aral, Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attığı görüntü uzun süre magazin gündemi meşgul etmişti.

Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişmeŞevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme

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“BANA YAPILAN PSİKOLOJİK ŞİDDET”

Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a tepki gösteren Şevval Şahin, olaydan sonra uzun bir paylaşım yaparak, "Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet... Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor" açıklamasını yapmıştı.

Şevval Şahin’den yeni sevgilisi Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında flaş açıklamaŞevval Şahin’den yeni sevgilisi Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında flaş açıklama

BARIŞMALARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Geçtiğimiz haftalarda bir mekanda yan yana görülen ikili, barışmayı Instagram'dan ilan etti.

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Aral, sevgilisi Şahin'le yemek yediği anı yayınladı. Karşılıklı olarak yaşananlardan sonra çiftin yeniden bir araya gelmesi şaşkınlık yarattı.

Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı Yiğit Marcus Aral ile barıştıŞevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı Yiğit Marcus Aral ile barıştı


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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her yerde torpil var, Bu kız 1. Olacak ne güzelliğe sahip
beyin terk. Celladına aşık kız. Sabancılar bu itibarsızlaştırmanın altında kalmamalı.

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