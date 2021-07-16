Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ikilisi şaşırttı

Yiğit Marcus Aral, olaylı şekilde ayrıldığı Şevval Şahin'le barıştığını resmen duyurdu. Aral, modelin kendisinden ayrıldığı dönem Kerem Kamışlı'yla çıktığı yemekte olay çıkarmıştı. Kamışlı ile Şahin'in yemek yediği mekana giden Aral, Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attığı görüntü uzun süre magazin gündemi meşgul etmişti.

“BANA YAPILAN PSİKOLOJİK ŞİDDET”

Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a tepki gösteren Şevval Şahin, olaydan sonra uzun bir paylaşım yaparak, "Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet... Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor" açıklamasını yapmıştı.

BARIŞMALARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Geçtiğimiz haftalarda bir mekanda yan yana görülen ikili, barışmayı Instagram'dan ilan etti.

Aral, sevgilisi Şahin'le yemek yediği anı yayınladı. Karşılıklı olarak yaşananlardan sonra çiftin yeniden bir araya gelmesi şaşkınlık yarattı.



