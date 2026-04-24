Uzatma kablosuna bu 10 cihazı takan yandı

Evde priz yetersizliği olduğunda en çok başvurulan çözümlerden biri uzatma kabloları oluyor. Temizlik yaparken ya da farklı odalarda elektrikli cihaz kullanırken büyük kolaylık sağlayan bu ürünler, pratikliğiyle hayatı kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar, uzatma kablolarının sürekli kullanım için tasarlanmadığını ve yanlış kullanımın ciddi riskler doğurabileceğini vurguladı.

Gökçen Kökden

Uzatma kablolarının sürekli kullanım için tasarlanmadığını ve yanlış kullanımın ciddi riskler doğurabileceğini biliyor muydunuz? Özellikle yüksek enerji tüketen cihazların uzatma kablolarına bağlanması, hem cihazlara zarar verebilir hem de yangın tehlikesine yol açabilir.

BU CİHAZLARI UZATMA KABLOSUNA BAĞLAMAYIN

Uzmanlara göre, sürekli ısı üreten ya da yüksek güç çeken cihazların doğrudan duvar prizine bağlanması gerekiyor. Bu gruba giren bazı cihazlar şöyle:

  • Elektrikli ısıtıcılar
  • Fırın ve ocaklar
  • Buzdolapları
  • Mikrodalga fırınlar
  • Klima sistemleri
  • Tost makineleri
  • Airfryer (hava fritözleri)
  • Bulaşık makineleri
  • Çamaşır makineleri

Bu tür cihazlar yüksek watt değeri nedeniyle uzatma kablolarının kapasitesini zorlayabiliyor.

RİSK NEDEN ARTIYOR?

Yüksek güç tüketen cihazlar uzatma kablosuna bağlandığında kablo üzerinde aşırı yük oluşuyor. Bu durum zamanla kablonun ısınmasına, izolasyonun zarar görmesine, erimeye ve en önemlisi yangın riskine neden olabiliyor.

UZATMA KABLOSU KULLANIRKEN BU HATALARDAN KAÇININ

Uzmanlar, güvenli kullanım için şu uyarılarda bulunuyor; uzatma kablolarını kalıcı çözüm olarak kullanmayın. Uzun süre prize takılı bırakmayın. Cihazın güç ihtiyacına uygun kablo tercih edin ve aynı kabloya birden fazla yüksek güçlü cihaz bağlamayın.

Genel prensip oldukça net. Isı üreten, motorlu çalışan veya yüksek güç çeken cihazlar doğrudan duvar prizine bağlanmalı. Uzatma kabloları doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran pratik ürünlerdir. Ancak yanlış kullanım, ciddi güvenlik riskleri doğurabilir. Bu nedenle özellikle yüksek güç tüketen cihazlarda doğrudan priz kullanımı ihmal edilmemelidir.

