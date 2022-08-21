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Uzattığı yardım eli canına sebep oldu! Yardıma ihtiyacı gibi davranan kadın tarafından..

21.08.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alabama'da bir üniversite öğrencisi ve kız arkadaşı yol kenarında yardıma ihtiyacı varmış gibi davranan bir kadın tarafından vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin detaylar, saldırıdan yara almadan kurtulan kız arkadaşı tarafından ortaya çıkarıldı. Genç kadın, erkek arkadaşının 'gerçek bir kahraman' olduğunu iddia etti.

Uzattığı yardım eli canına sebep oldu! Yardıma ihtiyacı gibi davranan kadın tarafından..

ABD'nin Alabama eyaletinde gerçekleşen korkunç olayda, her ikisi de üniversite öğrencisi olan Adam Simjee ve kız arkadaşı Mikayla Paulus, arabalarıyla seyir halindeyken yardım isteyen bir kadın tarafında durduruldu. Ancak kadının soygun girişiminde bulunmasıyla olayın rengi değişti ve silahlı çatışmada Adam Simjee isimli genç hayatını kaybetti.

ORMANA GÖTÜRDÜ

Her ikisi de Central Florida Üniversitesi'nde öğrenim gören Adam Simjee ve kız arkadaşı Mikayla Paulus, yolda araba kullanırken, Yasmine Hider isimli kadının kendilerine işaret ettiğini gördüler. Kadın çiftten arabasını çalıştırmaya yardım etmelerini istiyordu. Ancak çift Hider'a yardım etmeye çalıştığında, kadın birden bir silah çıkardı ve çifti bir soygun girişimi için ormana götürdü.

SİLAHLAR ORTAYA ÇIKTI

Hider onları silah zoruyla ormana doğru yürüttükten sonra bir noktada, Simjee kendi üzerinde gizlenmiş bir tabanca çıkardı. Bir karşılıklı silah sesi duyuldu ve bu sırada zanlı defalarca vuruldu.

YARDIM İSTEDİ

KAHRAMAN11

Simjee de açılan ateş sonucu birçok yara almıştı. Paulus, ilk müdahale ekipleri gelene kadar erkek arkadaşına kalp masajı yaptı. Ancak Simjee olay yerinde hayatını kaybetti. Paulus, silahlı çatışmada yaralanmadı ve yardım istemeyi başardı.

BİRİ DAHA VARDI

Genç kadın soruşturmayı yürüten yetkililere olay sırasında bölgeyi izleyen ikinci bir şüpheli hakkında da bilgi verdi. Aynı zamanda, Hider'ın çift kendisine yardım etmek için durduktan kısa bir süre sonra banka hesap numaralarını istediğini söyledi.

'GERÇEK BİR KAHRAMAN'

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Erkek arkadaşına dair de konuşan genç kadın, onu ne kadar sevdiğini ve yaşadığı kaybın dayanılmaz olduğunu açıklarken, aynı zamanda Simjee'nin 'gerçek bir kahraman' olduğuna da dikkat çekti.

AMELİYAT EDİLDİ

yasmine

Hider'ın, vücuduna birkaç kurşun sıkılmış halde bulunduğu ve yakındaki bir iniş bölgesine götürüldükten sonra yaralanmaları nedeniyle ameliyat edildiği bir Birmingham hastanesine havalandığı bildirildi. Hider şimdi, bir cinayet, iki adam kaçırma ve iki soygunla suçlanıyor.

O DA BULUNDU

İkinci şüphelinin ise Krystal Diane Pinkins olduğu belirlendi. O da bir cinayet, iki adam kaçırma ve iki soygunla suçlandı ve tutuklandı. Şimdi Clay County Gözaltı Merkezinde kefaletle tutulduğu açıklandı.

DOLU BİR AV TÜFEĞİ VARDI

Yetkililer, şüphelilerin Talladega Ulusal Ormanı'ndaki ormanda bir çatırda yaşadıklarının belirlendiğini söyledi. Ana kampları, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık yarım mil uzaktaydı. Görevliler oraya gittiklerinde Pinkins ve dolu bir av tüfeği tutan bir çocuk buldukların bildirdi. Pinkins'in tutuklanmasının ardından, çocuğun devlet gözetimine alındığı açıklandı.

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