Uzay madenciliği için daha erken

Ordu Belediyesi herkese örnek olabilecek bir etkinlik düzenledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, NASA’da görev yapan Dr. Umut Yıldız’ı gençlerle buluşturdu. NASA ve uzay konusunda merak edilen herşey bu etkinlikte soruldu.

Göktaşlarındaki değerli madenlerin çıkarıldıktan sonra Dünyaya getirilmesine uzay madenciliği diyoruz. Şu an için bu işle uğraşanlar genellikle devlet statüsünde çalışan kuruluşlar.

Kendisine yöneltilen göktaşı madenciliği ile ilgili soruya Dr. Umut Yıldız, “İhtimal var. Uzay madenciliği meselesi yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Basın yoluyla bu duyurulmaya da başladı. Çok yakın bir zaman içerisinde uzay madenciliğinin olacağını düşünmüyorum. Asteroide gidecek aracı tasarlamak ve oraya gidip araştırma yapmak çok uzun sürecek bir durum. Bunun dışında madeni bulup bunu dünyaya getirmek de çok uzun sürecek bir konu.” diyerek cevap verdi.

Hem bugüne kadar yapılan bilgilendirmeler hem de NASA çalışanının söyledikleri göz önünde bulundurulduğunda, asteroid madenciliğinin henüz emekleme döneminde olduğunu ifade edebiliriz. Peki siz asteroit madenciliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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