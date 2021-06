Uzay Yolu'nun efsane ismi Joanne Linville hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu Joanne Linville Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun menajeri açıkladı.

Açıklamada "Linville hayat doluydu. Ruhu, sanata ve hayata olan tutkusuyla onu tanımaktan zevk alan herkese ilham kaynağı olan biriydi" denildi. Ünlü oyuncu 100'den fazla film ve TV şovunda yer aldı.

BİR DÖNEM ONUNLA BÜYÜDÜ

Rol aldığı dikkat çeken yapımlar arasında Star Trek ve The Twilight Zone öne çıktı. Ayrıca The Guiding Light, Charlie'nin Melekleri, Barnaby Jones, Dynasty, Kojak, Bonanza, One Step beyond ve Hawai Five-O gibi yapımlarda rol aldı.

Star Trek'te Romulan komutanını oynayan Linville, 15 Ocak 1928'de Bakersfield'da dünyaya gelmişti.

Star Trek'in 1968 yılında yayınlanan "The Endterprise Incident" bölümünde Romulan komutanı olan Linville, Spock'a aşık olmuştu.

Ünlü oyuncunun rol aldığı sinema filmleri arasında ise The Goddess, Scorpio, Gable and Lombard ile A Star Is Born dikkat çekmişti.