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Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'in yakılan naaşının külleri şu an nerededir?

02.01.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Yuri Gagarin sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şu an nerededir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'in yakılan naaşının külleri şu an nerededir?

Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şu an nerededir?

A) Ay'da
B) Ay'ın yörüngesinde
C) Dünya'da
D) Dünya'nın yörüngesinde

Doğru Cevap: C) Dünya'da

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