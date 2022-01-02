Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'in yakılan naaşının külleri şu an nerededir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Yuri Gagarin sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şu an nerededir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...
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