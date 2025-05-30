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Uzayda aylarca mahsur kalmışlardı! Yaşadıkları sorunları anlattılar! Sağlık durumları düzelmedi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda 286 gün mahsur kalan ABD'li astronotlar Butch Wilmore ve Sunita Williams dokuz ay uzayda kaldıktan sonra geri dönmüştü. Doğrudan hastaneye kaldırılan astronotlar, yaşadıkları sağlık sorunlarını anlattı.

Uzayda aylarca mahsur kalmışlardı! Yaşadıkları sorunları anlattılar! Sağlık durumları düzelmedi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda 286 gün mahsur kalan ABD'li astronotlar Butch Wilmore ve Sunita Williams, dünyaya döndükten sonra sağlık sorunları yaşıyor.

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Haziran 2024’te yalnızca sekiz günlük bir Uluslararası Uzay İstasyonu seyahati için fırlatılan ikili, dokuz ay boyunca yörüngede kalmıştı. Döndükten sonra başarılı astronotlar hastaneye kaldırılmıştı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yoğun iyileşme sürecine giren astronotlar yaşadıklarını anlattı. Wilmore, hala sırt ağrısı çektiğini ve yerçekiminin vücuda yaptığı baskının ağırlığını hissettiğini söyledi. Astronot, “Yerçekimi bir süreliğine çok kötü hissettiriyor. Bu sürenin uzunluğu ise kişiden kişiye değişiyor” dedi.

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Wilmore, “Hala çıkarılmamıştık, hala okyanustaydık ve boynum ağrımaya başladı” ifadelerini kullandı. Sunita Williams ise son iki ayın “biraz karmaşık geçtiğini” söyledi. Geçen hafta NASA’nın düzenlediği karşılama etkinliğinde konuşan Williams, “Biliyordum, bir gün eve dönecektik. Sadece doğru aracın bizi almasını beklememiz gerekiyordu. Herkes hazır olduğunda evdeydik” dedi.

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