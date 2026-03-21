Uzayda ezber bozan keşif! Asteroit DNA’nın tıpa tıp aynısı çıktı

Bilim insanları, uzayda incelenen bir asteroitte DNA’nın oluşumu için gerekli tüm temel bileşenlerin bulunduğunu açıkladı. Keşif, yaşamın temel taşlarının evrende yaygın olabileceğini gösteriyor.

RYUGU’DA DİKKAT ÇEKEN BULGU

Yaklaşık 900 metre genişliğindeki Ryugu adlı asteroitten alınan örnekleri inceleyen araştırmacılar, DNA ve RNA’nın yapı taşları olan tüm nükleobazları tespit etti. Çalışma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

“YAŞAM OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR”

Araştırmanın başyazarı Toshiki Koga, bu bulgunun asteroitte yaşam olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Ancak bu tür gök cisimlerinin, yaşamın oluşumu için gerekli molekülleri üretebildiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Benzer bir keşif, 2023 yılında Bennu adlı asteroitte de yapılmıştı. Uzmanlara göre bu durum, yaşamın temel bileşenlerinin Güneş Sistemi genelinde yaygın olabileceğini güçlendiriyor.