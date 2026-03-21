Uzayda ezber bozan keşif! Asteroit DNA’nın tıpa tıp aynısı çıktı

Uzaydan gelen örnekler bilim dünyasını karıştırdı. Bir asteroitte tespit edilen şaşırtıcı bulgu, uzayda yaşam var mı sorusunu tekrar gündeme getirdi. İşte şaşırtıcı keşif hakkında detaylar...

Bilim insanları, uzayda incelenen bir asteroitte DNA’nın oluşumu için gerekli tüm temel bileşenlerin bulunduğunu açıkladı. Keşif, yaşamın temel taşlarının evrende yaygın olabileceğini gösteriyor.

RYUGU’DA DİKKAT ÇEKEN BULGU

Yaklaşık 900 metre genişliğindeki Ryugu adlı asteroitten alınan örnekleri inceleyen araştırmacılar, DNA ve RNA’nın yapı taşları olan tüm nükleobazları tespit etti. Çalışma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

“YAŞAM OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR”

Araştırmanın başyazarı Toshiki Koga, bu bulgunun asteroitte yaşam olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Ancak bu tür gök cisimlerinin, yaşamın oluşumu için gerekli molekülleri üretebildiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Benzer bir keşif, 2023 yılında Bennu adlı asteroitte de yapılmıştı. Uzmanlara göre bu durum, yaşamın temel bileşenlerinin Güneş Sistemi genelinde yaygın olabileceğini güçlendiriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşlıları on binlerce sterlin dolandırıp neler neler yapmış...Yaşlıları on binlerce sterlin dolandırıp neler neler yapmış...
Hamile arkadaşını ve 3 çocuğunu vahşice katletti!Hamile arkadaşını ve 3 çocuğunu vahşice katletti!

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

