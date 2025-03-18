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Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2025 15:30
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğunun başladığı duyuruldu.

Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmek üzere istasyondan ayrıldı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayımladı.

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Yaklaşık 17 saat süreceği tahmin edilen dönüş yolculuğunda Wilmore ve Williams'a NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov eşlik ediyor. Kapsülün hava koşullarının uygun olması durumunda akşam saatlerinde Florida eyaleti açıklarına iniş yapması bekleniyor.

(DHA)

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uzay
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