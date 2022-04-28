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Uzaydan bile görülüyor! Devasa penis sosyal medyada gündem oldu!

28.04.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Swindon eyaletinden bir yerli, bölge haritalarına bakınırken akıl almaz bir görüntüyle karşılaştı. Bir arazideki çayırlık bölge yaklaşık 80 metre uzunluğunda devasa bir penis şeklinde biçilmişti.

Uzaydan bile görülüyor! Devasa penis sosyal medyada gündem oldu!

İngiltere’de bir yerli, uydu görüntülerine bakarken bir çayırda biçili 80 metre uzunluğunda devasa bir penis keşfetti. Uydu haritasında gezinen kadın gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Devasa penis Marlborough Yolu’ndaki bir dizi evin arkasında bulunan bir tarlada bulunuyordu. Biçilmiş alanın 80 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olduğu tespit edildi.

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ESKİ BİR GÖRÜNTÜ

penis

Görüntüler, mobil haritaları oluşturmak için kullanılan uydu kameraları tarafından Swindon yakınlarında yakalanmıştı. Diğer mobil uydu haritalarında penis görüntüsünün mevcut olmadığı güncel uydu görüntüleri olsa da bir başka harita hala bu eski görüntüleri veriyordu.

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EKİN ŞEKİLLERİ BU BÖLGEDE YAYGIN

swindon

Ekin çemberi ya da ekin şekilleri olarak bilinen bu şekiller genellikle bir arazideki ekinin düzleştirilmesiyle oluşturulan modellerdir. Bu modeller genelde sanatsal fikirli insanların girişimler olsa da zaman zaman şakacı yabancıların eserleri de olabiliyor. Bir yetkili bölgede sık sık bu tür ekin şekillerine rastladıklarını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
penis İngiltere
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