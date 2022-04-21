İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Diphallia, her beş ya da altı milyon erkek bebekten sadece birinde görülen ve bebeğin ekstra bir penisle doğması anlamına gelen nadir bir durumdur. Pediatrik Üroloji Dergisi'nde Brezilya'da görülen bu tuhaf vakayı belgeleyen São Paulo'daki doktorlar, tıp literatüründe belgelenen sadece 100 Diphallia vakası olduğunu söylediler. Brezilya’da dünyaya gelen bir erkek bebek de bu istisnalardan biri oldu ancak bu bebek tam Diphallia ile doğdu. Bu da ‘tam’ bir ekstra penisi olduğu anlamına geliyor.

MUAYENELER AKIŞI DEĞİŞTİRDİ

Doktorlar ismi paylaşılmayan ve prosedür sırasında iki yaşında olan hastanın başlangıçta daha büyük olan sol penisini kurtarmayı planladılar. Annesinin verdiği bilgiye göre, boyut farkına rağmen her ikisi de benzer görünüyordu, düzgün çalışıyordu ve erekte olabiliyordu.

Ancak doktorlar daha sonra, daha büyük olanın üretrası çok dar olduğu için çocuğun sadece daha küçük olan sağ penisten idrara çıkabildiğini öğrendiler. Tıbbi muayeneler ayrıca, iki penisin de ereksiyonu sağlayan corpora cavernosa isimli ikili dokulardan sadece birer tanesine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

EREKTE OLUP OLAMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Bu sebeple doktorlar, boyuta değil, işlevselliğe dayanan bir karar alarak daha büyük olan penisi çıkarmak zorunda kaldılar. Çocuğun şu anda sadece bir corpora cavernosa'ya sahip olduğu göz önüne alındığında, ereksiyon elde edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.

ÖLÜMCÜL OLMASA DA TEHLİKELİ

Diphallia kendi başına ölümcül olmasa da, iki penisle doğan erkeklerin böbrek fonksiyon bozukluğu ve bağırsak sistemleri ile ilgili sorunlar yaşama riski daha yüksektir. Bu da enfeksiyonlara ve muhtemelen ölüme yol açabilir, bu nedenle doktorlar penislerden birini çıkarırlar.



